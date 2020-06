El  Deporte,  la actividad humana que elimina fronteras

En los últimos días, el aberrante hecho sucedido a George Floyd en los Estados Unidos ha expuesto nuevamente las desigualdades y destrato al que están sometidas muchas personas en el mundo.

En este sentido, el deporte es la actividad humana que enaltece los valores humanos y desarrolla con amplio potencial un elemento sumamente importante: la unión de los pueblos. Para lograr este ambicioso objetivo, se deben trazar concretas políticas contra la discriminación, que como veremos, el deporte lo contempla.

Para entender el efecto del deporte como fenómeno transformador social, es inevitable contar con el Barón Pierre de Coubertin, quien fuera el motivador e impulsor de los denominados “Juegos Olímpicos Modernos” (los cuales se disputaron a partir del año 1896).

El incansable y creativo francés, más allá de ser considerado la piedra angular fundamental para el renacimiento de los Juegos Olímpicos (los cuales estuvieron suspendidos por más de 1500 años), también se atribuye la creación de nuevos valores humanos y de competición que hasta la actualidad siguen siendo pilares indisolubles de los Juegos Olímpicos. Coubertin estaba convencido que el deporte podía ayudar a unir a las comunidades , detener las guerras y promover competiciones saludables libres de trampas y discriminación . Finalmente, Coubertin deseaba mostrar cómo el deporte puede hacer que el mundo sea un lugar mejor alentando la amistad, el compañerismo y el juego limpio.

Así, la Carta Olímpica reza entre sus Principios: “el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales…El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana”.

Pero, ¿Esto ha generado un cambio? Como un antecedente notable del avance hacia la integración, encontramos los Juegos Olímpicos de e invierno de PyeongChang 2018, donde Corea del Sur y Corea del Norte marcharon bajo la bandera de unificación coreana (teniendo en cuenta la histórica disputa geográfica, política, social y económica, esto significó un hito fundamental).

Estos principios, fundados en la visionaria idea de Pierre, son hoy valores que se observan en todas las competencias de todas las disciplinas del planeta.

¿Cuál es la regulación de las Federaciones deportivas en relación a evitar actos de discriminación?

Las diferentes Federaciones deportivas tienen regulaciones, manuales y políticas contra la discriminación racial étnica, de culto, etc.

Tomemos a FIFA, el organismo máximo del Fútbol Mundial dispone que en todas sus competencias se exhiba la leyenda “di no al racismo” (“say no to racism”) en los estadios, en las fotos oficiales de los jugadores y árbitros, en las publicidades, etcétera. Además, el Código disciplinario (aquél manual que utilizan los árbitros) desde el 2019, contiene una sanción mayor a toda persona que en ocasión de partido atente contra la integridad de otra persona con conductas o acciones racistas (diez partidos oficiales de suspensión dele estadio), y también recomendó que las fedreaciones nacionales sancionen severamente a los futbolistas que cometan actos de racismo.

Como un antecedente (entre muchos otros) en el fútbol, podemos recordar el hecho en el que el jugador de Liverpool FC Luis Suárez increpó con un insulto racista al jugador del Manchester United Patrice Evra en el año 2011 durante un clásico entre ambos equipos de la Premier League Inglesa. El jugador Uruguayo fue sancionado por la Federación Inglesa (Federal Association) con ocho partidos de suspensión y una multa de 62.800 libras. Además, es común sanciones deportivas a los clubes cuando en sus estadios se llevan adelante cánticos racistas por parte de los fanáticos.

En la NBA (National Basketball Association) de Estados Unidos, existe una política contra la discriminación sumamente severa. Tanto es así que cuando se filtró un audio con comentarios racistas del Presidente de Clippers de Los Ángeles, Donald Sterling, el mismo fue suspendido de por vida con una multa de más de dos millones de dólares.

En los últimos días, la FIFA, la Fórmula 1, World Rugby Association, entre otros han publicado mensajes de compromiso “inclaudicable” en la lucha contra la discriminación.

En particular, la franquicia de NASCAR ha resuelto prohibir el uso de la bandera confederada en sus competiciones ya que como detalla en el comunicado oficial: “va en cintra del ambiente acogedor e inclusivo de la competencia”. Es de destacar que el uso de esta bandera es una postal clásica de las carreras por más de 70 años.

Todas las organizaciones deportivas tienen la firme convicción de eliminar los actos de discriminación, no solo por una razón humana, sino también por motivos estructurales que fundamentan el deporte moderno: la unión de los pueblos.

*Carlos Adolfo Gracia –adolfocarlos@gmail.com- Maestreando en Derecho Empresario Universidad Austral- Posgrado Derecho del Deporte, U. Austral

