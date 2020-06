Ginóbili, Sabatini y Mascherano se unieron para ayudar a los sectores más vulnerables durante la pandemia

La iniciativa fue lanzada cuando comenzó la cuarentena, y es apoyada por figuras como Ginóbili, Sabatini, Mascherano, Cambiaso y Diego Schwartzman.

La solidaridad, cuando se suma al deseo de colaborar con los que más lo necesitan, resulta un factor determinante para transmitir momentos de felicidad. La situación social que atraviesa el país es delicada, sobre todo desde que se inició la cuarentena, y a partir de ello surgió una organización para sostener a los más vulnerables.

#SeamosUno se lanzó con el fin de recaudar fondos a utilizarse para comprar unidades alimentarias y de limpieza, que se están distribuyendo a las personas que se encuentran en realidades extremas. La iniciativa implica un exhaustivo control en los procesos de recaudación, adquisición de los productos, armado y control de cajas, y en la entrega de las mismas. El proyecto está siendo auditado de manera conjunta por Deloitte, EY, KPMG y PWC para asegurar la transparencia del proceso.

El objetivo de SeamosUno es llegar al millón de cajas entregadas (llevan más de 600 mil), para paliar la escasez de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante el pico de contagios. Para lograrlo, los líderes del proyecto Rodrigo Zarazaga y Gastón Remy, también cuentan con el respaldo de estrellas del deporte que le dan más impulso a la acción.

Emanuel Ginóbili, Javier Mascherano, Diego Schwartzman, Adolfo Cambiaso y Gabriela Sabatini fueron los que protagonizaron una conferencia, vía Zoom, convocada por SeamosUno, para que puedan brindar sus análisis con esta iniciativa. A ellos se sumaron el actor Ricardo Darín, el músico Diego Torres, y la empresaria Laura Catena.

Ginóbili: «Hace más de un mes, Gastón (Remy) me contó de esta iniciativa, y si bien al principio fui reticente, hice la cuenta del dinero llevaban recaudado y era mucho. Empecé a preguntar y vi la transparencia y la eficiencia con la que trabajaban. Cada caja de mil pesos alimenta a una familia tipo durante una semana. Era difícil no conmoverme y no sumarme. A partir de ahí convoqué a gente amiga para que se sume y a todos les pareció acertada la idea. El hecho de habernos juntado nosotros le da mayor valor a todo esto. Aquí hay una organización ‘antigrieta’, eso es fundamental. A la pandemia se le gana con educación y empatía».

Sabatini: «Le agradezco a ‘Manu’ que me haya convocado, y con lo que está ocurriendo no podemos permanecer indiferentes. Sentí muchas ganas de participar, y la confianza que le tengo a ‘Manu’ fue fundamental. Me emociona mucho el concepto de ‘SeamosUno’, y consideré que era importante sentirse unido con el equipo y que todos estén en la misma sintonía. Es constante la sensación de unión».

Mascherano: «Estoy agradecido de formar parte de este proyecto, y de poder compartirlo con personalidades que admiro. Todos nos unimos en los valores que tenemos, y ante un hecho extraordinario encontramos la chance de hacer algo diferente. En mi deporte son más las situaciones en las que uno vislumbra complejidad para que las cosas vayan bien. En esos momentos se ve si el equipo es uno solo o no. El mejor eslogan es SeamosUno, dejar lo singular por lo plural».

Schwartzman: «La pandemia empeoró la realidad del país, y cuando empecé a hablar con ‘Manu’ me aclaró que era algo que no querían que se viera. De hecho, yo no lo conocía el proyecto. Nuestro aporte es nulo, y lo que lograron hasta acá fue una de las cosas que me atrapó mucho».

Cambiaso: «Estoy agradecido de la convocatoria, y la verdad, las cosas que hace SeamosUno son impresionantes. El proyecto fue increíble desde el primer momento. Ser parte de este equipo es un lujo».

SeamosUno ayudará a cuatro millones de personas en situación de vulnerabilidad, y se estima que el proyecto tendrá una duración de ocho semanas.

Con artistas destacados

Los artistas Ricardo Darín y Diego Torres fueron otras de las presencias destacadas de la conferencia. El actor dijo que destaca «la humildad con la que lo han venido haciendo hasta acá, sin la búsqueda de ningún reconocimiento, para nada. El hecho de que estemos nosotros poniendo la cara pasa por darle notoriedad, publicidad, pero ellos lo han hecho solos, de la mano de las empresas que han colaborado». Y agregó: «Espero llegar al corazón de la gente, cuesta mucho pero es muy importante. Esto es conmover a los que estén movilizados con este proyecto. Acá hay vocación de servicio real». En tanto, Torres, desde Miami, indicó: «Todos tenemos algunas décadas y sabemos lo que viene pasando en nuestro país. Gobierne quien gobierne la sensación es que las cosas quedan igual. En esto encontramos claridad, un trabajo direccionado y muchas ganas de llegar a cada rincón que lo necesita. SeamosUno es un gran equipo, y todos nos ensamblamos naturalmente».

Fuente: Página12