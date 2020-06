Ante la ausencia de subsidios nacionales, los jardines maternales llevaron sus reclamos hasta la Legislatura de Misiones con una caravana

Directivos, maestras y padres se sumaron a la marcha que primero recorrió las calles del centro de Posadas y finalizó con un par de vueltas en la Cámara de Representantes de Misiones donde en la tarde de este martes se reunieron los miembros de la comisión de Trabajo y Régimen del Empleado Público, por lo que la intención fue hacerse oír. “Es una demostración de que nosotros tenemos una actividad, existimos y atrás nuestro hay familias que nos necesitan”, señaló Rossana Charón, directora de una de las instituciones.

El sector de los jardines maternales de Posadas salió a manifestarse este martes por la tarde para hacerse escuchar y conseguir algún tipo de ayuda para sostener la actividad, parada desde marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país por la pandemia de coronavirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde ese momento los maternales no pudieron funcionar, los niños asistir y por consiguiente en los primeros días de abril, los padres dejaron de abonar la cuota mensual, el único ingreso que permite sostener los trabajos, solo en Posadas, de más de 300 personas que temen por el futuro de sus empleos.

El drama se hizo más evidente a mediados de abril, cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no aprobó el ingreso del sector al beneficio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por medio del cual empresas de todo el país consiguieron que sus empleados cobraran la mitad de sus sueldos con el aporte del Estado nacional. En mayo ocurrió lo mismo y junio no será la excepción.

La caravana dio varias vueltas alrededor del edificio anexo de la Legislatura.

Rossana Charón, directora de uno de los maternales ubicados en el centro de la capital provincial, recordó que desde el comienzo de la pandemia vienen pidiendo ayuda y asistencia, que nunca llegó. “Yo no diría que esta es una protesta, más bien es una demostración de que nosotros tenemos una actividad, existimos y atrás nuestro hay familias que nos necesitan”, señaló.

Charón reveló que para poder pagar los salarios de las maestras recurrieron a la venta de comida y la ayuda de los padres que, además de acompañar los reclamos, hacen su aporte con algún pago mínimo en forma de colaboración o comprando el arroz con pollo o los pastelitos que se ven obligadas a vender. “Los papás empiezan a trabajar, no tienen a dónde dejar a los chicos y se ven obligados a contratar cuidadoras que no saben de dónde vienen y les sale más caro que una cuota”, detalló.

Afinando números

Durante la última conferencia de prensa en la Residencia Oficial, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, señaló que, junto al Fondo de Crédito de Misiones, se encuentran afinando números para entregar ayuda, no solo a los jardines maternales, sino también al turismo y a las estéticas que funcionan en la provincia.

En ese sentido, Natalia Gómez, directora de otro maternal céntrico, señaló que días atrás una representante del sector fue recibida por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien se comprometió a gestionar alguna ayuda. “Ya hubo jardines de Posadas que tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente y otros que estamos en la lucha. Son muchos los impuestos que siguen y tenemos el compromiso de los sueldos de las maestras y por eso pedimos una respuesta”, señaló Gómez y agregó que una de las vulnerabilidades del sector es la indefinición sobre el tipo de actividad que que dasarrollan: comercial o educativa.

Gómez añadió que ya presentaron un protocolo para volver a la actividad y recordó que más allá de que trabajan con niños, que representan uno de los grupos vulnerables ante la pandemia, tienen la capacidad de atenderlos con todos los recaudos necesarios porque las mismas tareas cotidianas giran en torno a los cuidados. “Siempre utilizamos los recaudos sanitarios como ser el alcohol en gel y la desinfección total de los locales”, indicó.

Demagogia y circo

Si bien la movilización se realizó mientras los miembros de la comisión de Trabajo y Régimen del Empleado Público realizaban su encuentro virtual, mediante la plataforma Zoom, aunque cada uno desde su despacho en el edificio anexo de la Legislatura, ninguno de ellos bajó a escuchar a los manifestantes. El único que se expresó fue Roque Gervasoni, diputado provincial del Frente Renovador de la Concordia y miembro de la comisión, quien a través de su cuenta en la red social Facebook, cuestionó que salieran a romper la cuarentena. “Todos estamos preocupados por la situación de Jardines Maternales, no solo porque son trabajadores/as y emprendedores/as, porque además cuidan nuestros niños y niñas, el estado Provincial a través del Ministro de Economía Adolfo Safran y el Fondo de Crédito Misiones están dialogando y solicitando antecedentes para brindar soluciones”, escribió.



Además, Gervasoni calificó la protesta como demagogia y circo para la prensa. “Nosotros debemos gestionar con seriedad y responsabilidad, no es necesario convocar a una marcha alrededor de la legislatura para que el Gobierno de la Renovación se ocupe de las necesidades del pueblo, sigue siendo demagogia y circo para la prensa este tipo de actitudes innecesarias y que no aportan nada a la discusión del tema, tal vez sirvan al EGO de quienes lo promueven, pero no aportan nada…”, finalizó su posteo.

