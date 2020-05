Coronavirus: Jardines de Infantes celebran su día mientras esperan un socorro financiero para enfrentar la crisis provocada por la pandemia

En la fecha en que Argentina recuerda a Rosario Vera Peñaloza, mujer que dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín de infantes del país y en su honor celebra el «Día Nacional de los Jardines de Infantes» y el «Día de la Maestra Jardinera», la presidente de la asociación que reúne en Misiones a más de 300 propietarias del rubro a nivel privado, Judith Salom, solicita ayuda para sostener la actividad en la provincia.

Judith Salom-FM Libertad

“Estamos poniéndole toda la onda, intentando festejar en la medida de lo posible. Habíamos decidido hacer un abrazo simbólico en la plaza, pero decidimos ir por un poco de color y alegría; así que cada jardincito va a poner un poco de música y colores al frente de casa Jardín”, a manera de celebración, comentó quien se transformó en vocera para difundir la realidad que les toca vivir como consecuencia de la pandemia de coronavirus que las obligó a cerrar sus puertas desde el pasado 13 de marzo.

En diálogo con FM Libertad Salom comentó que desde hace dos meses golpean puertas solicitando algún tipo de ayuda, ya que en la actualidad algunos Jardines Maternales debieron cerrar sus puertas y los que sobreviven lo hacen gracias a la colaboración, a modo de donación, que realizan “los padres que pueden”. Incluso organizan para la próxima semana, una venta de arroz con pollos para tratar de recaudar algo que les permita pagar los servicios básicos, ya que para pagar los sueldos del personal no alcanza”, dijo.

El deambular pidiendo ayuda incluyó inscripciones para cobrar algunos de los beneficios que ofreció el Gobierno nacional a las pymes; pero aunque fueron incluidos los Jardines en primera instancia, posteriormente fueron excluidos dado una incoherencia que considera a nivel nacional que esos establecimientos del nivel educativo, pero para la Provincia, pertenecen al rubro de comercio.

Salom consideró que de alguna manera, esto trajo visibilidad a la problemática de los Jardines de Infantes y se mostró esperanzada en la posibilidad de mantener este viernes, una reunión con el ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán, según le habrían confirmado durante una reunión que mantenía en el Concejo Deliberante posadeño, siempre en busca de soluciones para enfrentar la problemática que aqueja al sector por estos días.

El tan esperado regreso

Sobre el nivel de ansiedad de padres y personal para el regreso a la normalidad, dijo Salom que “se escuchan muchas voces, algunas directoras dicen que los padres están planteando la necesidad de volver; en mi caso, los padres están esperando tranquilos y de manera responsables. Nosotros no somos autoridad competente para decidir si volver o no, esta situación es nueva para todos, desconocemos las dimensiones que puede tener, pero ponemos ante todo la salud y la integridad de todos; no es volver a cualquier precio”.

De todas maneras, cuando llegue la hora, sostuvo que están en condiciones de hacerlo con todas las normas requeridas. “Los Jardines Maternales siempre trabajamos con un protocolo de higiene y desinfección permanente, las chicas tienen sus carnés de manipulación de alimentos, tienen su carné sanitario; tenemos manuales de procedimientos para desinfectar después de cada actividad o cada turno…No es novedad para nosotros. Habrá que agregar algunas otras cosas, como la desinfección de la ropa, el cambio de ropa a la hora de entrar, la desinfección de las personas que llegan, etc. Sí se presentó un modelo de protocolo que se está revisando”, comentó además en otros medios de la ciudad de Posadas en la mañana de este jueves.

ZF