Rita Schmidt ultima detalles en Misiones para viajar junto a uno de sus hijos rumbo a Alemania y reencontrar a su familia

Con las reservas de pasajes a Alemania en mano, la misionera Rita Schmidt ultima detalles y trámites en la mañana de este martes para por fin regresar, junto a su hijo de 30 años, al país donde tiene a toda su familia, formada por otro hijo varón de 23 y dos niñas de 8 y 13 años.

Rita Schmidt-FM Libertad

La gestión, iniciada a partir de la gran difusión que se le dio a nivel mediático al tema de Rita y su necesidad de regreso al país europeo, además de la intervención de la cónsul honoraria de Alemania en Eldorado, Renata Wachnitz, hizo realidad lo que parecía imposible y así la mujer y su hijo viajarán este jueves en un vuelo de Lufthansa que partirá a las 20.55 desde Ezeiza hacia Frankfurt, donde serán recibidos por los demás integrantes del núcleo familiar.

“Ahora sí, buen día”, dijo Rita al aire con FM Libertad, donde el pasado domingo entre sollozos contó su drama familiar. “Ya conseguí las reservas de los pasajes y ya hice el depósito y de ahí en más creo que la señora Renate Wachnitz, cónsul honoraria alemana en Eldorado, está organizando el viaje desde Misiones a Buenos Aires”, señaló la mujer que estaba varada en San Pedro desde antes de la imposición de la cuarentena.

Confirmó que la “buena noticia” le llegó ayer lunes a última hora. “Me quedaba un mundo de cosas por realizar acá en la provincia y gracias a la noticia también es posible que pueda solucionar un problema con el ANSES, donde me reciben hoy al mediodía en Posadas, aunque no sé todavía cómo voy a llegar hasta allá”, afirmó a primera hora de la mañana.

Por otra parte, la mujer comentó que tuvo oportunidad de hablar ayer con sus hijas que permanecen en Alemania. “Están felices, ayer mi hija hizo una nota con uno de los canales más grandes de Alemania, donde ella pedía por favor que vuelva la madre”, sostuvo.

El vuelo de Lufthansa que la llevará al reencuentro familiar es uno que lleva a su país de origen a un grupo de alemanes que estaban varados en Argentina y donde se pusieron a la venta algunos lugares, donde fueron ubicados extranjeros residentes en Alemania. “Son dos cosas distintas; pero vamos todos en el mismo vuelo. El pasaje a mí me cuesta 1.090 euros por cabeza; eso a mí no me regala nadie”, aclaró.

Señaló finalmente su agradecimiento “a todos los medios de prensa que tuvieron la confianza para tirarnos un salvavidas porque nos estábamos ahogando”.

ZF