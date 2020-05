Sigue varada en Argentina la misionera cuyos hijos quedaron en Alemania, país que no le permite el regreso

RELACIONADAS Dos niñas alemanas no pueden ver a su madre que quedó varada en Misiones porque el gobierno germano no la ayuda a regresar

Rita Schmidt, es una misionera oriunda de San Pedro, quien reside hace 20 años en Alemania, la semana pasada hizo un dramático pedido a las autoridades teutonas, porque necesita regresar con urgencia a ese país para cuidar a sus hijas de 8 y 13 años. La mujer perdió su vuelo de regreso por la cuarentena y luego hizo todo lo posible por comprar boletos para los vuelos de repatriación que coordina esa nación, pero sin éxito hasta ahora.

A mediados de marzo, Schmidt visitó la localidad de San Pedro en Misiones- Argentina para cuidar a su padre que está solo y también para presentar algunos papeles sobre la pensión de su hijo de 30 años que tiene una discapacidad, documentación que tampoco pudo registrar debido al aislamiento obligatorio y al cese temporal de actividades.

«Tengo mi padre que es viudo, vive solo y tiene 79 años, al tener problemas graves de salud vine a verlo. Mi pasaje de regreso estaba programado para el 20 de abril, pero no pude usarlo porque para esa entonces ya se habían cerrado las fronteras en Argentina y no pude salir».

Las hijas más chicas de Rita tienen 8 y 13 años, ambas son alemas y por el momento han quedado a cargo de su padre, quién no posee la tutela de las niñas y de su hermano argentino de 23 años.

Esta mañana en dialogo con Misiones Online, contó: “lastimosamente intenté todas las formas y medios que me pasaron (para comprar los tickets), las agoté al máximo sin respuesta, no es posible comprar los pasajes, ni siquiera se puede abrir la página para hacerlo. Yo trate de comunicarme con otras personas que están en la misma situación y nadie pudo comprarlo, me parece que nos están tirando un verso o mentira, nos están largando un paquete que no existe”.

Rita aseguró que tampoco pudo su hijo (mayor de edad) que intentó desde Europa. “La gente de Austria tampoco se comunicaron porque al parecer tampoco pueden hacer nada. Mi esposo fue a agencias de viajes en Alemania y a pesar del intento nadie puede venderle los pasajes”.

La mujer indicó que la explicación que le dan en las agencias de viajes europeas es que esos pasajes están clausurados, porque son vuelos exclusivos que hace el estado alemán, y que eso solamente el Consulado es el que puede organizar y darte ese espacio, “si el consulado no te quiere, no te lo va a hacer, y eso es lo que me parece que está pasando”.

Rita manifestó que en el Consulado en Eldorado le dijeron que el problema es que no tiene pasaporte alemán, que vive allá hace dos décadas, que tiene un permiso definitivo de residencia, que tiene hijos allá, pero que es de nacionalidad argentina y entonces no tiene prioridad de regreso.

La mujer, que actualmente sigue en la localidad de San Pedro, a la espera de una solución, se quebró emocionalmente al mencionar a sus hijos allá. “Hace un rato hablé con mi hija mayor y está desesperada llorando, terminamos llorando las dos. Las más chiquita también, y me pregunta cuando voy, me dice que me extrañan y me necesitan, pero no puedo hacer nada. Tengo las manos atadas y tengo una impotencia que no sé dónde meterme. No sé qué pasos seguir. La única que me atendió en Buenos Aires fue una secretaria que me dijo: lo lamento mucho pero no podemos hacer nada por usted”. Para finalizar Rita pidió que si alguien sabe cuáles son los pasos a seguir, se contacten con ella, porque ya se encuentra agotada.

GP