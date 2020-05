Coronavirus: Román Queiroz, presidente de la FMBB analiza organizar un cuadrangular para cuando vuelva el básquet provincial 

“Los clubes están muy complicados, el problema es abonar el salario de personal, principalmente a los entrenadores en un contexto muy difícil”, indicó Román Queiroz, presidente de la Federación Misionera de Básquetbol. El deporte de la pelota naranja es una actividad de las tantas que se encuentra en pausa por la pandemia del Covid-19.

“Varios clubes tiene entrenadores que son de afuera, son entrenadores que tienen un alto costo para pagar salario, ese es el principal problema hoy de los clubes de básquet”, continuó diciendo el dirigente.

“Todos los deportes que se hacen en conjunto están realmente en una situación difícil, además los chicos ya quieren volver a jugar, ellos son los que pagan la cuota para que el club se sostenga”, comentó Queiroz y coincide con el presidente de la Liga Posadeña de fútbol, al comentar que las infantiles son fundamentales para el dia a dia de los clubes de la provincia.

Según manifestó el presidente de la FMBB “hasta agosto o septiembre el básquet no va volver, si soy realista, me parece que la actividad juvenil está totalmente perdida, no creo que haya actividad lamentablemente”, sostuvo

Pensando en un post pandemia y siendo positivos el dirigente confiesa que la actividad no volverá a ser normal en el básquet “la idea es primero que entrenen un mes, y despues ver que torneo hacemos, tal vez sea algún cuadrangular en alguna ciudad, los clubes están complicados y movilizarse por la provincia genera un costo enorme”, contó Queiroz. Y añadió que “viajar dos veces en el mes, cuesta $40.000”.

Seguidamente, Queiroz afirmó su postura que la prioridad es la salud “dudo que este año haya competencia oficial importante, si hay habrá algún sistema de cuadrangulares para que los chicos tengan algo de competencia”, confesó

“Hemos presentado al Ministerio de Deportes un protocolo sanitario para volver a entrenar, pero sabemos que todavía no estaremos habilitados”, añadió.

Además, al ser consultado por el “Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes”, anunciado por el Gobierno nacional el dirigente misionero dijo “varios clubes de la provincia se inscribieron, pero sabemos que no todos tienen los papeles en regla para tener acceso a los subsidios”, finalizó.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

ar