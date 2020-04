El Covid-19 y su impacto en el deporte

El virus Covid-19, también conocido como Coronavirus ha causado una serie de alteraciones a la vida cotidiana de prácticamente toda la población mundial. Y desde que el índice de contagios y mortalidad aumentaron exponencialmente, la Organización Mundial de la Salud definió que el virus se había convertido en una Pandemia. Día a día los gobiernos de los países, Organizaciones e Instituciones han ido tomando decisiones y determinaciones para preservar la salud como fin último y más supremo.

En este contexto, el deporte sufre (como la situación lo amerita) infinitas alteraciones en sus calendarios, los cuales son acompañados de numerosos interrogantes desde lo económico y jurídico (como ejemplos podemos citar: la postergación hasta el año 2021 de los Juegos Olímpicos que iban a realizarse en Japón; la suspensión de la Champions League de la UEFA hasta nueva fecha; el Roland Garros aplazado hasta septiembre de 2020; entre otras competiciones).

Es de advertir que a lo largo de la historia han existido muy pocas circunstancias que han llevado a la suspensión de eventos deportivos en marcada magnitud como ocurre en la actual crisis sanitaria mundial (como antecedente mencionamos a la enfermedad llamada “Gripe española”, la cual tuvo lugar entre los años 1918 y 1919, la cual cobró millones de muertes y llevó adelante la alteración de calendarios de las competiciones deportivas en Europa principalmente).

Como mencionamos, el actual escenario de incertidumbre en las competiciones y en la industria del deporte genera una serie de conflictos no solo en la reprogramación de torneos, copas, sino también la devolución de tickets a los aficionados o renegociación de contratos de variada índole (de deportistas, de publicidad, de derechos de televisión y transmisión digital, entre otros) que representan un volumen económico sumamente importante como veremos a continuación.

El Coronavirus, un desafío para la industria deportiva

La industria del deporte ha sufrido mucho la actual pandemia: el cambio abrupto en los calendarios y fechas de los eventos deportivos como la suspensión de la gran mayoría de ligas profesionales y amateurs de futbol alrededor del mundo –con excepción de algunos países como Nicaragua, Tayikistán, Bielorrusia y Burundi, siendo éstos dos últimos las únicas ligas donde el fútbol se juega normalmente, es decir, con público en los estadios-. Lo cierto es que el distanciamiento social, la cuarentena o confinamiento, entre otras medidas fueron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, suficiente disparador para que las Confederaciones y Asociaciones deportivas del mundo adoptaran tales recaudos.

Así los principales dirigentes del deporte mundial expresaron su preocupación e interés en conservar la vida por sobre la competición: “No sabemos cuando volveremos a la normalidad. Pero fijémonos en las oportunidades. Quizás podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás. Con formatos distintos. Menos torneos, pero más interesantes”, así enfatizaba Gianni Infantino (Presidente de la FIFA) en uno de sus mensajes al fútbol Mundial, pues uno de los enormes desafíos que presenta esta pandemia es la reorganización de los torneos. Pero otro gran delay que puede ocasionar grandes dificultades económicas es la falta de ingresos debido a la suspensión de la actividad deportiva, pues el Presidente de la FIFA destacó que “hay que calcular los daños, veremos cómo cubrirlos”, haciendo una referencia clara al sostenimiento que probablemente necesiten muchos clubes y Asociaciones/Ligas Nacionales.

En otros deportes como el Tenis se han suspendido Wimbledon, Roland Garros y se analiza la suspensión hasta el 2021 del ATP world tour, donde su presidente A. Gaudenzi enfatizó: “Nadie sabe cuándo volveremos a competir”.

En el caso del Rugby, World Rugby (WR), máximo organismo rector del deporte, anunció la suspensión inmediata de todos sus torneos. Un caso extremo es el de la Unión de Rugby de Estados Unidos (USA Rugby) se declaró en quiebra debido a los significativos daños económicos que ocasiona la suspensión de los encuentros debido a la pandemia.

La Unión Ciclista Internacional (UCI), en un comunicado emitido el día martes 14 de Marzo, también anunció la postergación del Tour de Francia.

La National Basketball Association (NBA) luego de suspender sus fechas, analiza el recorte de los salarios de al menos 100 ejecutivos y se prevén medidas similares con los salarios de los jugadores, así lo anunció Mike Bass, porta voz de la franquicia de Básquet. La World Basketball Association, también ha decidido suspender todos sus torneos.

Los contratos de los deportistas, ¿Foco de posibles conflictos jurídicos?

La suspensión prácticamente generalizada de todas las competiciones a nivel internacional encendió la alarma de los organismos rectores de los diferentes deportes, debido a que se prevé un índice elevado de conflictos jurídicos entre los deportistas y sus clubes respectivos (entre otros conflictos).

Para graficar la situación, tomaremos las “directrices para afrontar las consecuencias jurídicas del Covid-19”, las cuales fueron sugeridas por la FIFA a través de un documento oficial, a la comunidad del fútbol. Este documento contiene una serie de sugerencias elaboradas por la FIFA, para que los diferentes agentes del deporte tengan lineamientos de como avanzar en la solución de los conflictos jurídicos y evitar consecuencias aún más gravosas

Mencionaremos algunas de ellas: A) Contratos con fecha de vencimiento próxima y nuevos contratos: La situación donde un futbolista finaliza su contrato antes que la nueva temporada comience (En este caso, la recomendación es que se practique una prórroga automática del contrato hasta la finalización del campeonato, que puede ser diferente en cada liga); lo mismo se recomienda en el caso de que exista un nuevo contrato profesional con fecha de inicio en la nueva temporada, pues deberá entenderse como fecha aquella que se determine por la Asociación Nacional respectiva. B) Contratos que no se pueden cumplir como las partes habían previsto: En razón de que las partes no puedan cumplir con las obligaciones estipuladas en los contratos, y a fin de evitar procesos de quiebra e insolvencia, se garantice la estabilidad de las fuentes de trabajo y evitar litigios, se insta a los clubes y empleados (jugadores, personal de seguridad, etc.) a llegar a acuerdos colectivos, respetando leyes nacionales. En principio los acuerdos deben ser de ambas partes, las resoluciones unilaterales serán admitidas en casos determinados únicamente (si no se llegare a acuerdo, si la ley nacional no lo prevé, o si son razonables, de buena fe y proporcionales). C) Se decidió que los clubes no se encuentran obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones nacionales por los períodos de Marzo, Abril y Junio, y en el caso que así lo hicieran, el jugador puede declinar la decisión, sin consecuencias para ninguna de las partes. Entre otras recomendaciones.

Las recomendaciones de FIFA, en miras de buscar un criterio universal en la salida ordenada de la crisis sanitaria y económica tendrán una aplicación diferenciada en cada país. Así, en la Argentina, al no existir tribunales deportivos de competencia específica, será la justicia ordinaria la encargada de resolver conflictos si los hubiere.

¿Cuál es el impacto económico estimado?

Existen estudios preliminares que visualizan las posibles pérdidas económicas, veremos algunas de ellas.

Tomemos al fútbol, se estima que La Liga (España) tendrá una pérdida de USD 863 a 1025 millones, la Premier League (Inglaterra) correrá con USD 1241 a 1349 millones. La UEFA podría perder, USD 2 698 millones de ingresos presupuestados.

La NBA, según ESPN, podría perder nada más y nada menos que USD 485 millones en ingresos de continuar cerrada antes de los playoffs.

La fórmula 1 perdió un 38 % del valor de sus acciones el último mes, un equivalente a unos 2 100 millones de USD, según Formula Money.

La industria del deporte genera alrededor del 1% del PBI mundial, es decir, un equivalente a 647.000 millones USD al año. A causa de esta desafortunada situación, se estiman pérdidas de 43.000 millones de USD.

Será sumamente importante que las Federaciones deportivas Internacionales articulen medidas para paliar los sectores del deporte que se encuentran más afectados, para evitar la destrucción de fuentes de trabajo genuino.

¿Cómo se planificarán las fechas restantes de las ligas nacionales deportivas? ¿Cómo articular el resto de los encuentros de las Competiciones internacionales que involucran a deportistas nacionales de diferentes países? ¿Cómo resolver los enormes gastos que tienen los clubes e instituciones deportivas con la caída de sus principales ingresos como es la televisión o publicidad? ¿Cuál será el futuro de los contratos de los deportistas con sus respectivos clubes? ¿Qué sucederá si un país determinado decide permitir la apertura de eventos deportivos en el caso de que haya jugadores de esa competencia varados en países donde el confinamiento aún está vigente? Como se observa, aún existen un sin número de situaciones complejas de resolver, pues no existen certezas en cuanto a fechas o plazos y esa incertidumbre necesariamente se traslada al ámbito económico y jurídico.

Será necesario continuar observando con especial atención el avance del virus y las medidas que los organismos deportivos vayan adoptando, siempre en miras a conservar la salud de las multitudes que asisten a compartir pasiones en un evento y resguardando el empleo genuino que genera la industria.

Carlos Adolfo García

Abogado, UCSF

Maestrando Derecho Empresario, Universidad Austral

Derecho del Deporte, Universidad Austral

Especializando en Procedimiento Tributario y Aduanero, UNaM

Adolfocarlos.garcia@gmail.com

Bibliografía

https://chile.as.com/chile/2020/03/13/futbol/1584110948_078666.html

https://blogs.ua.es/georgescu78/files/2016/03/el-deporte-moderno-1.pdf

https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20200413/48448943104/futbol-deporte-pandemia-gripe-espanola.html

https://www.bbc.com/mundo/deportes-52224951

https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20200323/4848354864/infantino-coronavirus-fifa.html

https://www.infobae.com/america/deportes/2020/04/09/la-atp-analiza-suspender-el-circuito-de-tenis-hasta-2021-por-el-avance-del-coronavirus/

https://ar.marca.com/claro/rugby/2020/03/21/5e76719a268e3ea41a8b462d.html

https://es.panampost.com/emmanuel-rondon/2020/03/20/covid-19-al-mundo-del-deporte-un-golpe-economico-sin-precedentes/?__cf_chl_jschl_tk__=afa5670b15faa32398712a325bd9aaa0e86c9fa2-1586910942-0-AegLLwOFYxD0fUENhFdGOy3kl-hUPSUiMIv4SyAWwH3pSHYrRcye19bL80-RKZuZiCTIKXv7NhWDLEesqi_LhgIrYlp7Q9uqRs3n17pE2k6ib41d6qe5-GSxR7gcqFJ9s5x4IRBpICidfE_hVKM0KzkDcE74wtKofrGtbDc71vD7UBMsQltJTpp2iu3WV40FzdsqwB_THrOGKAguXmIi-6B9jICa_G3fcAHYVnFHDqRLpvKxiD9idzeUY9-W6kipQ6MO19W8pJ7LUphKfDjP7HQad7ZToO_KnYusLytwG-Rv0vh7mdG9Td7Pgvxx7JjDv5T9qxrxnpRhNIH0tx3WcgEdLyvCzD4N65XXrvA0m7RtxtGDra7hhMmtnDryT4k0g63m3nUYy46SPQ7Yk9OYAWEXjUdu2loA4FnoJmJQF5OP5pVt7zFiXEpv6U7I1eGpdwqTq1jd8eyeMWtNa-l9gK4

https://es.fifa.com/who-we-are/news/directrices-de-la-fifa-para-afrontar-las-consecuencias-juridicas-de-la-covid-19

https://www.latimes.com/espanol/deportes/articulo/2020-03-27/la-nba-reduce-salarios-de-100-ejecutivos-debido-a-la-crisis-economica-creada-por-el-coronavirus

https://www.fiba.basketball/news/changes-made-to-several-fiba-events-due-to-covid-19-virus