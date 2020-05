“El fútbol infantil genera ingresos económicos a los clubes , pero los niños serán los últimos en volver a la actividad”, manifestó Nelson Castelli, presidente de la Liga Posadeña

“La situación de los clubes es muy complicada, una gran fuente de ingreso es el fútbol infantil, pero al estar parado se nota la falta de ingreso en las instituciones, muchos están fundidos”, señaló Nelson Castelli, presidente de la liga posadeña.

Si bien el torneo capitalino de fútbol tendría que haber comenzado el 4 de abril, el avance del coronavirus obligó a suspender todas las actividades deportivas. Asimismo, los clubes de la provincia se encuentran en una situación “complicada”. A su vez, los municipios que componen la liga posadeña recibieron un protocolo sanitario para entrenar.

Nelson Castelli, presidente de la Liga Posadeña de Fútbol dialogó con Misiones Online y se refirió a la situación de las instituciones que componen la liga “Hemos acercado a los municipios que integran la liga, un protocolo a los Intendentes para que los clubes vuelvan a entrenar, tratamos con esto que los clubes no queden fantasmas”, contó y explicó que la medida iria a partir de jovenes de 17 años, y que los jugadores practican en grupos reducidos, dentro del campo de juego. De igual manera, para el mandamás de la liga, la prioridad es la salud.

Siendo positivo y viendo post pandemia, el dirigente comentó que “para septiembre o agosto la idea es jugar un torneo no obligatorio, que no haya descensos y que tampoco haya sanción a los clubes que no quieran participar”, mencionó Castelli y agregó que “hay que armar ese torneo porque necesitamos clasificar dos clubes al Torneo Regional Amateur 2021”, añadió.

Rafael Morgenstern, ministro de deportes de la provincia explicó que los clubes deben registrarse en el Registro Único de Entidades Deportivas para poder ser beneficiarios del Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes, al respecto Castelli dijo que “todos los clubes de la liga posadeña están homologados, hemos presentados todos papeles de todos, desde el club más grande hasta el club más humilde”, comentó. El Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes, que consiste en subsidios especial de hasta 60 mil pesos.

Árbitros de la Liga Posadeña

“El fútbol es una pymes, los sábados y domingos teníamos más 35 árbitros cobrando en las infantiles, había mucha actividad, reserva y primera, hay muchos que viven del arbitraje en Misiones”, explicó Nelson Castelli.

“El fútbol infantil genera muchos puestos de laburo, desde que se abre la cancha hasta la cantina, el fútbol de los chicos genera muchos ingresos a las instituciones”, agregó.

Si bien para que la pelota vuelva a rodar falta, está claro que el fútbol infantil será una de las actividades que más va demorar en regresar. “Si el fútbol de la primera de la liga posadeña vuelve, será sin público”, finalizó Nelson Castelli, presidente de la Liga.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

AR