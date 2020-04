Coronavirus. Rubén Wolkowyski confesó que contrajo Covid-19: «Es algo muy destructivo por dentro»

El exbasquetbolista Rubén Wolkowyski, parte de la “Generación Dorada” que ganó la Medalla de Oro de básquet en los Juegos Olímpicos de 2004, dialogó con el Super Mitre Deportivo sobre su trayectoria y el duro momento que vivió en España tras contraer coronavirus y luego neumonía.

En primer lugar aseguró no saber cómo se contagió la enfermedad: “Es un virus tan silencioso que primero empezó un poco en mi señora, después pasó para mi hija y después para mi hijo”. Si bien aseguró que él pensó que no le iba a tocar, reveló que estuvo ocho días con fiebre muy alta. “Es algo muy fuerte, es algo muy destructivo por dentro”, aseguró.

En esa misma línea, comparó el Covid-19 con otras enfermedades que tienen como síntoma la fiebre y detalló que es hasta pero por la desinformación que se tiene. Tras casi una semana de contraer el brote, narró que su estado comenzaba a mejorar, sin embargo al noveno día volvió a empeorar y contrajo neumonía.

Si bien el exdeportista no quería ingresar a un hospital por miedo al contagio, debió ser ingresado para realizarle los estudios correspondientes. Una vez llevados a cabo los profesionales de la medicina pudieron comprobar que padecía de coronavirus.

Al aplicarle los medicamentos necesarios, contó que al día siguiente registró una mejoría y que por eso no lo internaron.

Los síntomas que sintió Rubén Wolkowyski al contraer coronavirus



“El malestar es muy diferente. Al segundo día perdés el olfato y el sabor de la comida, de todo”, detalló sobre los síntomas. “El dolor del cuerpo es tan fuerte que te deja de cama, la fiebre no te baja, la tos es tirando a seca”, añadió acerca de sus padecimientos.

“La gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy destructivo y puede ser mortal, y lo está demostrando en todas partes del mundo”, aseveró Wolkowyski. Por último, también se refirió al rango etario del Covid-19: “Y no es que ataca solamente a los mayores. Los ataca porque quizás las defensas no es tan fuerte o no es tan inmune al ataque de un virus así, pero ataca a chicos, acá en Europa hay chicos que fallecieron, jóvenes. No es la cantidad ni el porcentaje pero sí está”.

Fuente: Mitre