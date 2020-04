Coronavirus: el senador Closs dijo que no es momento de plantear diferencias políticas por sobre el interés general

El ex gobernador y actual senador nacional por Misiones, Maurice Closs, se mostró de acuerdo con las medidas que se llevan adelante en la cuarentena y destacó la declaración de la Corte Suprema de la Nación sobre la posibilidad de que el Senado sesione en forma virtual a través de teleconferencia, adelantando su apoyo a un fondo que solvente las necesidades del Estado provincial a través de un impuesto a las grandes fortuna u otro mecanismo que surja del debate parlamentario, explicando además porque no bajará el precio del combustible en Argentina a pesar la caída mundial del precio del petróleo crudo.

“Respetando esta cuarentena con mucha responsabilidad”, dijo Closs al iniciar este lunes (27/04) la charla con un medio provincial, destacando que es un tiempo de mucha responsabilidad ciudadana” destacando que el Estado contribuyo con las decisiones de una cuarentena rígida con acompañamientos económicos y sociales explicando que precisamente por la cuarentena la actividad política se sigue dando a través de las redes sociales, “estoy todo el día conectado llevado adelante acciones vinculadas a las cosas que uno pueda ayudar para que el Estado vaya tomando las decisiones más acertadas posible dentro de este esquema que nadie conoce, que no tiene antecedentes de cómo actuar ante una situación como esta”.

Destacó el senador misionero sobre la colaboración política de todos los sectores que “hoy estamos todos por el interés general, la pandemia como tal dejo de costado muchas de la pujas existentes y lo que uno ve es un esquema de fuerte acompañamiento general de todas las provincias, de los espacios provinciales, a las decisiones del presidente y lo que ha ocurrido entre sábado y domingo es absolutamente claro a la hora de explicar esto”.

“Muchos dicen que la cuarentena que establece el presidente Alberto Fernández es rígida y critican esa cuestión y toda vez que se planean estas salidas controladas, focalizadas uno ve como los gobernadores de provincia, incluso el gobernador (Oscar) Herrera que fue uno de los primeros que avanzó en medidas restrictivas, termina siendo más restrictivo de lo que plantea el presidente. Por las salidas de esparcimiento a 500 metros, misiones es una de las provincias que no lo va a autorizar, entonces se ve que el criterio es priorizar la cuestión sanitaria lo lleva adelante el presidente y Misiones cuando tiene que definir” explicó Closs.

Sobre ciertos roces entre el Gobierno nacional y la postura de la Renovación en la provincia, el ex gobernador dijo que, “nadie está pensando en eso en este momento, por lo menos yo no. Habría que preguntarle a los espacios que compiten dentro del Frente Renovador pero yo no estoy en los niveles de la alta conducción y me parece que hoy no es un tema que este ni cerca en las prioridades”.

Respecto a la próxima sesión vía teleconferencia que tendrá el Senado, el vicepresidente segundo del cuerpo explico el proceso que llevó adelante la presidenta del mismo, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, al plantear una acción declarativa ante la Corte de Justicia de la Nación que resuelve rechazando el planteo, pero admite que el Senado como poder del Estado tiene potestad para determinar de qué forma va a sesionar y mucho más en una situación excepcional, “es un planteo que se hace para evitar la declaración de inconstitucionalidad que pudiera venir de cualquier juez de la Nación ante una ley sancionada de manera virtual”.

Agregó Closs que ese es el tema que ve como el más complicado que “por cuestiones de fondo y de forma podría tener algún ataque de inconstitucionalidad, la semana que viene comenzaran a haber sesiones vinculadas a cuestiones de reconocimiento, seguridad en los médicos, cosas que tienen pleno consenso que sin duda no van a terminar en un estrado judicial, ahora cuestiones como esta de un impuesto específico a los grande patrimonios es altamente probable que tenga algún planteamiento judicial”.

Consideró, respecto a uno de los proyectos alternativos al oficialista de un impuesto a las grandes fortunas, presentado por el PRO que “la idea no es mala” y se puede evaluar para financiar al Estado en una situación como esta de mayores gastos por la pandemia y menores ingresos por la baja de la recaudación, “se puede pensar no solamente en impuesto a las fortunas sino es un empréstito forzoso, no estaría mal y dentro del marco del debate se puede llegar a dar”.

El precio de los combustibles y su relación con el precio internacional fue otro de los temas que se le consultó a Closs, quien explico que, “ Argentina no tiene un sistema de mercado libre”, destacando la incidencia de las provincias petroleras quienes quieren seguir teniendo sus regalías y que hay que garantizar el precio de exportación, “tantas otras cosas que siempre están en el ida y vuelta del Estado que controla el precio. No se está viendo una baja en el precio del combustible que debiera ser absolutamente racional porque hoy el petróleo está valiendo un tercio de lo que valía cuando se pactó este precio. Siempre hay otras cosas que van influyendo y sabemos también de la situación de YPF que es una compañía con altísimo capital estatal”.

Sobre la última decisión de retirarse del Mercosur, el senador misionero enfatizó que, “Argentina no salió del Mercosur, se retira de una negociación que se está haciendo del bloque con otros países como Canadá, Singapur, India y otros, pero las relaciones del Mercosur como intercambio de mercadería entre los cuatro países miembros siguen vigentes, sigue todo de la misma manera, lo que hay es el retiro de una negociación. Está claro que hoy la orientación política de Uruguay, Paraguay y Brasil está en una visión mucho más liberal que la de Argentina mucho más aperturista entonces hay estas diferencias”.

