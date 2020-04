Senado: a partir de la definición de la Corte Suprema «las leyes que salgan de esa sesión virtual van a ser válidas» afirmó Closs

El senador nacional Maurice Closs expresó que el pedido de “declaración de certeza” formulado por la presidenta del Senado, Cristina Fernández, a la Corte Suprema de Justicia tenía por objetivo el asegurar la legalidad de los actos decididos por una sesión virtual, a través de las nuevas tecnologías y con modalidad no contemplada en el reglamento vigente de la Cámara de Senadores.

Según Closs, en la Argentina “cualquier juez federal puede decir ‘esta ley es inconstitucional porque no cumplió con el proceso establecido para una sesión normal o habitual”, en particular si se refiere a una situación como la planteada por el impuesto a la riqueza, consideró. “Se hace este planteo, la Corte gira al Procurador de la Nación y termina diciendo lo que todos suponíamos, que es competencia del Senado resolver la forma en que va a sesionar y una vez que decida eso, las leyes que salgan de esa sesión van a ser válidas”, manifestó el senador misionero.

Aclaró Closs que la Corte “no da lugar al recurso, pero diciendo que lo que ustedes decidan forma parte de sus facultades, ya nadie va a poder cuestionarlo”. Por otra parte, el exgobernador señaló que la imposibilidad de sesionar de manera presencial se debe en parte porque en este contexto de pandemia, “la composición de la Cámara se da con gente de mucha edad que forman parte del grupo de riesgo”.

Sobre el proyecto del impuesto a las grandes riquezas, aseveró Closs que no conoce los términos, pero que no es solo la Argentina que está tomando ese rumbo. “Creo que hay fortunas que pueden ser más solidarias con los otros que no tienen prácticamente nada. Yo estoy acompañado las decisiones del espacio al que pertenezco y la del presidente de la Nación al que le está tocando administrar un tiempo muy complicado”, afirmó el senador; además de recalcar que en este caso, “hasta podría ser alcanzado por los términos de esa ley”, sin embargo “debo opinar en favor del interés general”.

“En esta situación de economía parada, los Estados están eligiendo la primera salida de financiamiento que es la emisión monetaria, y como Estado soberano, Argentina está emitiendo para financiar salarios, provincias y tantas otras cosas”, manifestó en FM Libertad.

Relaciones con el Mercosur

En cuanto a los anuncios de las últimas horas sobre la decisión de Argentina de retirarse de las negociaciones del Mercosur que se orientan a asociarse con países como Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros, Closs opinó que “hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y saber en profundidad lo que está pasando. No se retira Argentina del Mercosur, continúa adentro; los mecanismos de importación y exportación con Brasil, por ejemplo, siguen en marcha”, dijo y estableció una diferencia de modelos entre esos países, que serían “más de derecha” y la posición actual de Argentina “más proteccionista”.

Salida de la cuarentena

Sobre la metodología para salir de este período de aislamiento social preventivo y obligatorio, Closs prefirió no aventurar ningún panorama, porque lo considera incierto en todos los sentidos. Sin embargo, advirtió que a nivel económico, como todo el mundo, “Argentina va a salir con problemas de esta mega recesión que se va a ver en este primer semestre de la economía mundial; pero el problema es que el país llega a esta recesión después de un gobierno de Macri (Mauricio Macri) que nos dejó prácticamente en el default, con un endeudamiento fenomenal, con un problema que viene desde hace muchos años de inflación, con una desocupación alta, con la pobreza rozando el 40 por ciento; entonces el impacto que va a tener este parate de la economía en la Argentina y en la vida de los argentinos va a ser muy duro y hay que estar preparados para un tiempo de muchas complejidades para cuando esto pase”.

Respecto de las condiciones necesarias para salir de esta situación general de crisis, el legislador señaló que según su percepción “hay que salir con esperanza, con trabajo, aplicando las medidas necesarias, apostando al mercado interno, buscando nuestro potencial exportador; tratar de poner en marcha el país, sabiendo el argentino que no va a poder ser exigente cuando esto pase, porque no va a haber un Estado que va a poder regalar cosas”.

La situación de la Pyme

“Hay un sistema bancario divorciado de la tarea y del devenir diario de las Pymes y este divorcio se da por muchas razones. Hasta diciembre, el gobierno de Macri (Mauricio Macri) tenía tasas de interés que el Estado pagaba de 75 por ciento, era imposible pasar frente al banco porque te cobraba unas tasas increíbles; además los Estados cobran impuesto adentro del banco…todo ese combo, sumado a que algunos empresarios trabajan en la informalidad, hace que una gran cantidad si no la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, hoy no tengan una relación diaria con el banco”, consideró Closs sobre la situación del sector en la actualidad.

ZF