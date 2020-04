Coronavirus: aumentó en Misiones la morosidad en los pagos de alquileres  

La pandemia del Coronavirus azota a todos los rubros y uno de ellos son las inmobiliarias que se ven afectadas por la cuarentena así afirmó Juan Maidana, presidente del Colegio de Corredores Públicos inmobiliarios de Misiones, quien además explicó a una radio local la situación de los inquilinos y los propietarios.

Juan Maidana. Santa Maria de las Misiones

Con respecto a la encuesta realizada por el colegio Maidana sostiene que “la mayor morosidad aquí en nuestra provincia se está dando por el impedimento circular que tiene la gente, ellos quieren pagar, algunos tiene los medios para hacerlo, aquellos que viven de un comercio, de un negocio están un poco más complicado. Los que tienen algunas reserva están tratando de cumplir con sus obligaciones mensuales para que no se acumule las deudas, una vez que finalice esto habrá que pagar las cuentas”, marcó Maidana.

Según el estudio, el 40 % de las inmobiliarias en Misiones son pymes, con hasta 50 viviendas o locales comerciales en cartera y otro 30 %, con hasta cien unidades. Asimismo, otro dato que ofrece la encuesta es que el 84% de las inmobiliarias recibieron pedidos de renegociación de contratos de hasta un 20%. “en estos seis meses no habrá aumentos. Algunos inquilinos que viven de algún negocio o que viven de alguna venta ven la merma en sus ingresos y algunos realmente no pueden cumplir con su obligación mensual con lo que respecta al alquiler y están hablando con los corredores inmobiliarios y explicando que realmente no pueden llegar al valor estipulado, es una realidad hay casos que son así”, remarcó y añadió que “no hay que olvidarse que el está prohibido el desalojo”.

Para ellos, es necesario la apertura de las oficinas para el pago y cobro de alquileres, firma de contratos, planes de pago o todo lo que hace a la actividad que requiera presencia física de personal. “lo que queremos es que el Gobierno nos habilite eso para cumplir con la gente, en este momento somos intermediarios entre los inquilinos y los propietarios, tenemos que mediar para que uno y otro entienda en la situación que estamos. El decreto del Presidente fue claro, por seis meses los alquileres se van a congelar, no va haber desalojos, las mudanzas no están permitidas, estamos esperando ansiosos que tanto presidencia y el gobierno provincial nos dé el visto bueno para comenzar a mover nuestra fuente de trabajo”, explicó.

Juan Maidana – Fm Santa María de las Misiones

Por otro lado, Maidana confesó que elevaron un pedido formal al gobernador Oscar Herrera Ahuad para volver a trabajar con estrictas medidas sanitarias de seguridad y que luego iban a elevarlo al Gobierno nacional y pero finalmente no fue aprobado. “Somos optimistas que podamos entrar en la próxima tanda de permitidos, el trabajo del corredor inmobiliario es como el de cualquier persona, vivimos de esto”, comentó Maidana.

Para Maidana cada caso es particular, y cada inquilino tiene sus problemas internos con las deudas, “hay algunos que no llegan al valor estipulado, solicitan pagar un porcentaje y luego seguir pagando después de que termine el decreto, o pagar en dos o tres veces”, finalizó el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones

