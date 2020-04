Coronavirus: desde la Asociación Misionera de Inquilinos solicitan se contemplen las situaciones particulares de cada locatario

Mediante un comunicado de prensa dado a conocer este jueves (16/04) la Asociación Misionera de Inquilinos solicita a los propietarios de inmuebles en alquiler que analicen cada caso en particular y realizar “descuentos, facilidades de pago, condonar o pensar toda herramienta que pueda facilitar al inquilino la forma de poder llegar a cumplir con sus compromisos”.

Comienza el comunicado con una descripción de la actual situación en un escenario de pandemia y cuarentena obligatoria por el coronavirus, además de abordar la situación humanitaria y las consecuencias económicas de las medidas de aislamiento social obligatorio dispuestas por los gobiernos para evitar la propagación del virus y sus consecuencias.

Agrega que es conocido que hay inquilinos que aún pueden cobrar sus salarios, “sobre todo aquellos que trabajan para el Estado”, pero en el caso del sector privado, la pymes los monotributistas y autónomos que por su rubro no pueden desarrollar sus actividades laborales y comerciales en forma habitual, “difícilmente puedan asumir los compromisos de pago de alquiler”.

Al mencionar el desbalance que sufrirá la economía en general menciona que “desde el sector de Inquilinos nos gustaría que de esta situación se aprovecharan al menos dos aspectos. El primero es que no dejemos de reclamar una legislación sobre alquileres, ya que es el único mercado que no está debidamente regulado. Y como segundo punto que el locador y locatario entiendan que se necesitan, que no solo se trata de una situación comercial y que desde ambos sectores se busquen equilibrios”.

También solicitan que, desde el Gobierno provincial se contemplen estas situaciones para proteger a aquellos que no pueden cumplir con los compromisos asumidos por la actual situación y agradecen al Gobierno nacional por la medida de frenar desalojos e impedir aumentos en los alquileres.

EP/E.J.