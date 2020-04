Las impresionantes imágenes de leones durmiendo en la ruta

El Parque Nacional Kruger, en el noreste de Sudáfrica, mostró la tranquilidad con la que viven los animales en los caminos por la ausencia de turistas.

El Parque Nacional Kruger, en el noreste de Sudáfrica, compartió las fotos de una docena de leones durmiendo en uno de los caminos donde se realizan safaris en esa reserva por la ausencia de turistas por la pandemia de coronavirus.

Tal como ocurre en otros lugares del planta, frente a la ausencia de personas por el confinamiento mundial muchos de los animales que habitan ese lugar empezaron a ocupar ciertos espacios. La cuenta de Twitter del parque, compartió fotos de un grupo de leones descansado al costado de los caminos del lugar que se encuentra cerrado desde el 25 de marzo.

«Estos leones son residentes del Kempiana Contractual Park, un sector que los turistas no suelen ver. Esta mañana los encontramos descansado en medio de la ruta», escribieron junto a una serie de fotos de los increíbles animales.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunció una cuarentena de 21 días que extendió hasta fin de mes con el único objetivo de aplanar la curva de contagio del covid 19.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020