Coronavirus: desde el Colegio de farmacéuticos llaman a no automedicarse ni tomar medicaciones preventivas porque no las hay aún

Consultado por un producto que se está mencionando mucho en los medios como una posible alternativa de cura del coronavirus, como es la hidroxicloroquina, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Patricio Schiavo, dijo que no está nada probado con esta medicación y recomendó que no hay que automedicarse ni comprar “por si me agarra”, porque aún está en estudio, destacando además que hay mucha demanda de vacunas antigripales, que consideró bueno por prevención.

Patricio Schiavo – Radio Libertad

Respecto a la hidroxicloroquina el farmacéutico explico que esta situación está sucediendo con una medicación que se está empezando a estudiar, “estamos en un proceso de muchos cambios, este tema del coronavirus es una situación nueva no solo para el ambiente del día a día sino para el ambiente científico. Se están estudiando muchas cosas, haciendo pruebas para la utilización de un producto que es un medicamento que es bastante viejo, que fue utilizado en su momento para la malaria. Hoy tiene otros usos, como es un medicamento que no tiene una gran ventana terapéutica tiene una producción en cantidades normales, de acuerdo a la demanda, este medicamente que se llama hidroxicloroquina, es del grupo de las cloroquinas”.

Agregó, en diálogo con Radio Libertad, que “hoy por el covid 19 tenemos una demanda muy superior, inclusive se están dando casos de pacientes potenciales que llevan para tener en la casa por la posibilidad que le afecte y que hace que las personas que realmente tienen como tratamiento terapéutico la utilización no la estén pudiendo conseguir en las farmacias”.

En el mismo sentido Schiavo destacó como importante resaltar dos cosas, “una no comprar solamente por la necesidad de tener en caso que después me pase. El día que esto esté probado y que se diga que va a ser utilizado habrá producción como corresponde para la gente que lo necesite y segundo punto no automedicarse, no tenerlo y empezar a tomarlo porque no es un preventivo, no es que si uno toma no le va a agarrar coronavirus”.

Mencionó u n estudio que se realizó en Brasil que vue muy comentado ten todos los medios por la muerte en tratamientos de la hidroxicloquina en asociación con un antibiótico como la citromicina, un antibiótico clásico para vías aéreas superiores y aconsejó “no tomar estas medicaciones solamente por tomarlas porque no es una vacuna”.

Recordó el profesional que en la época de malaria fue muy difundida, “hoy erradicada en todo el mundo la malaria se utiliza para la artritis reumatoidea, una enfermedad que no se cura sino que hay que mantenerla, el paciente necesita todos los meses utilizar este medicamento y es importante que estas personas puedan tener su medicación. Es un medicamento que se vende bajo receta, no tiene la denominación de venta libre, pero tampoco es bajo receta archivada. Ya hicimos la recomendación a los farmacéuticos que soliciten o hagan las preguntas clásicas que se le hace a un paciente, para que utiliza, la persona que realmente lo necesita va a decir yo tengo tal enfermedad”.

Sobre un aumento en la demanda de alguna medicación en particular, el presidente del Colegio de Farmacéuticos dijo que hay mucha demanda de vacunas antigripales y antineumocócica, por suerte la gente se concientizo que hay que vacunarse, inmunizarse y sobre todo protegerse porque hoy el sistema sanitario tiene que estar preparado para los eventuales picos que estamos esperando”, sobre el precios de estas vacunas ,menciono que hay una trivalente y una tetravalente que oscilan entre los 800 y mil pesos la ´primera y 1200 pesos la segunda si uno tiene que adquirirla en forma particular recordando que hay muchas campañas de obras sociales, mientras que la antineumocócica es un cara, está en el orden de los 3.300 pesos.

EP/E.J.