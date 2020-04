Coronavirus: llegó a México para trabajar y hoy sueña con volver a su casa en Misiones

Sabrina Texo es una posadeña que viajó en octubre al territorio azteca, y su deseo ahora es volver a la Tierra Colorada. La pandemia del Coronavirus avanza rápidamente en el mundo y preocupa a miles de argentinos que se encuentran varados en el exterior.

La joven misionera es una más de las 1875 personas que se encuentran aterrorizados en México, y si bien se encuentra en buen estado de salud y no presenta ningún síntoma del Covid-19, se siente angustiada y con mucha incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Oriunda de Posadas, hoy está hospedada en un hostel en Cancún, a la espera de poder ser una de las repartidas al país.

«Estoy sola en un hostel. Llegue hace unos meses a México para trabajar y se paró todo por el virus, anteriormente estaba en Puerto Escondido, Oaxaca y cuando me enteré que era posible que salgan vuelos del Gobierno me vine para acá (Cancún), ahora estoy a la espera que me llamen», comentó angustiada Sabrina, quien fue en busca de una nueva vida y hoy espera el ansiado llamado de la embajada para volver.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo reportó este miércoles que en el estado existen 146 casos positivos, 10 defunciones, 207 casos sospechosos, y 34 pacientes recuperados. Asimismo, Cancún es la ciudad más afectada: de los 146 casos en el estado, 100 se encuentran en la región turística.



La posadeña dijo que «estoy bien de salud, lo que me preocupa y me deja insegura es que hay gente que entra y sale del hostel, no me siento segura porque no hay una cuarentena obligatoria. Estoy bien, me preocupa también la plata porque tengo que pagar todos los días el lugar y a la vez, tengo que gastar lo menos posible para poder pagarme el vuelo«, comentó

Si bien el Gobierno nacional está coordinado vuelos desde exterior para que los argentinos vayan llegando al país, Sabrina sostuvo que ayer salió un Aerolíneas Argentinas desde Cancún con varios argentinos a bordo “todos los días me comunicó y preguntó a la embajada si hay novedades y ayer me comentaron que el vuelo ya estaba lleno, y que estaban viajando las personas en situación de vulnerabilidad, en ese caso se está dando prioridad a ellos, hay casos muy críticos de argentinos”, marcó.

“Lo más preocupante es la incertidumbre, es muy difícil organizarnos con la comida, no queremos salir a comprar todos los días para no contagiarnos, pero tampoco no queremos gastar pensando en que tenemos que guardar para el vuelo. En ese sentido se entiende que primero vuelva al país a la gente que está con problemas de salud, pero están saliendo pocos vuelos. Queremos al menos saber un esquema de vuelos para poder organizar con las compras y otras cuestiones”, dijo preocupada Sabrina en comunicación con Misiones Online.

Al respecto de cómo vive el día a día Sabrina dijo » trato de levantarme lo más tarde posible para que el día sea lo más corto posible, hago un poco de ejercicios en la habitación y estoy leyendo mucho, lo bueno dentro de lo malo es que estoy alejada del centro de Cancún, pero no hay no hay aislamiento obligatorio. Hablo mucho con mi familia y mis amigos para transmitirles que estoy bien y eso también mantiene más tranquila«, señaló con angustia y continuó diciendo «se hace difícil la alimentación porque trato de no gastar mucho porque no sé cuándo tendré que volver«.

De los 1875 argentinos que se encuentran varados en el país azteca, 301 personas están enfermas, muchos relacionados con la vía respiratoria y pacientes oncológicos o inmunodeprimidos. De ellos 4 son pacientes oncológicos y 7 son pacientes psiquiátricos.

En tanto unas 213 personas necesitan medicina y 8 argentinos están en estado crítico con los medicamentos.

En total, un relevamiento que realizaron los argentinos 771 no cuentan con seguro de viaje. Los adultos mayores son 75, menores de edad hay 90, y médicos o personal de la salud son 73. Asimismo, 737 personas necesitan alojamiento, 567 requieren de comida, 139 argentinos están en desesperación económica.

Con mucha fe y pensando en una futura vuelta la misionera manifestó que «de salud estoy muy bien, los ejercicios me mantienen con ánimo y estoy comiendo muchas frutas, me cuido mucho y me lavo constantemente las manos. Cuando vuelva voy a cumplir las dos cuarentenas obligatorias, ya que mis padres ya son grandes«, finalizó Sabrina Texo, misionera varada en Cancún, México.

