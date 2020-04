Cuarentena administrada: qué actividades cambian con el nuevo anuncio del Gobierno

El presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus en los mismos términos en los centros urbanos y grandes ciudades hasta el 26 de abril, inclusive. Sin embargo, mencionó que existirá una «cuarentena administrada» que permitirá la vuelta al trabajo de los bancos (con turnos) y los talleres mecánicos, entre otros que terminarán de conocerse con el DNU que se publicará el sábado.

Las medidas fueron anunciados tras una reunión en la Residencia de Olivos con ministros, funcionarios y médicos integrantes del Comité de Expertos.

Aunque no aclaró desde cuándo, el jefe de Estado decidió consensuar con los gobernadores que se empiecen a liberar algunas actividades y/o zonas específicas para «administrar» la cuarentena en las provincias donde hay baja circulación del virus. «Pequeños pueblos, muy rurales que no registran casos y hacen su vida internamente y no tiene sentido mantenerlos aislados porque no se conectan con el afuera».

«Lo único que tiene sentido contra la pandemia es reguardarse en las casas», dijo Fernández en conferencia de prensa y mostró un gráfico que demuestra que se aletargó la curva de contagios. «El esfuerzo no es vano», explicó. En este momento, sin la cuarentena «hoy habría 45 mil casos», detalló sobre los cálculos del Gobierno. Hoy se llegaron a los 1975.

El Presidente sigue sosteniendo la premisa de priorizar la Salud antes que la Economía.

La cuarentena seguirá siendo estricta en esas provincias aunque se permitirán la apertura de talleres mecánicos y gomerías.

Los bancos brindarán atención al público pero con restricciones: tendrán con un protocolo y darán turnos a las personas que deban asistir.

Además, analizan la salida de personas discapacitadas, dentro de los límites próximos de su domicilio. También evalúan las salidas para hacer actividad física, de forma «administrada», es decir, de acuerdo a horarios y a las terminaciones del DNI.

En el encuentro estuvo presente el ministro de Salud, Ginés González García, expertos médicos encabezados por Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe; Susana Lloveras, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero; y los reconocidos infectólogos Pedro Cahn y Gustavo Lopardo.

Más temprano, el comité asesor deliberó -por vía teleconferencia, desde las 13- con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para tomar la decisión.

El anuncio coincide con la advertencia del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, que aseguró que un levantamiento apresurado de los confinamientos impuestos por el coronavirus puede conducir a un «letal resurgimiento del contagio”.

Este viernes, el número de infectados en la Argentina llegó a 1975 y la cifra de muertos trepó a 82.

Fuente TN

ADT