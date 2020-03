Según ATE, el ingreso mínimo que necesitó una familia para subsistir debió superar los $63 mil en enero

De acuerdo al informe realizado por los trabajadores de ATE INDEC y actualizado a enero de 2020, el salario mínino debió ser de $63.783,3.

Los trabajadores y trabajadoras del INDEC nucleados en ATE presentaron un documento que informa de cuánto debería ser el salario mínimo, actualizado al 31 de enero de 2020.

Este ejercicio, cuya primer Canasta de Ingresos Mínimos correspondió al mes de noviembre del 2011, se realizó con la finalidad de contar con una referencia para actualizar los salarios, en la discusión paritaria o cuando sea necesario, acercándose a lo que serían actualmente los verdaderos valores de canastas, que cubrirían con este salario mínimo, las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

«Ante esta necesidad, seguimos actualizando mes a mes este ejercicio de estimación que nos permita acercar, a nuestro gremio y a la central, esos los valores de referencia requeridos en la actualidad para cubrir las necesidades básicas de los trabajadoress y su núcleo familiar, sin dejar de aclarar que esta cifra se hace en base a datos oficiales publicados por el INDEC», dijeron.

Según el reporte, un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en enero de 2020, $63.783,3.- para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $20.846,3.- necesarios para adquirir una Canasta alimentaria mínima y de $ 42.937,0.- para acceder a otros bienes y servicios básicos.

«Este es un ejercicio de estimación,para el que se recurre a información pública y se emplean metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones posibles como referencia válida para la discusión salarial (y también de otros sectores sociales castigados económicamente, como jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares). Como un sólido fundamento para exigir una urgente recomposición salarial y la reapertura de paritarias para todos los trabajadores, sea cual fuere su forma de contratación», afirmó.

Según el reporte, las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, que en la última actualización ronda los $41.000 para una familia tipo, sino que mide un piso para que cada trabajador esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar, de esa manera no ser susceptible de caer en la pobreza.

«Por tanto, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio», concluyó el estudio.