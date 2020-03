En el Puente Internacional Posadas – Encarnación trabajan con las medidas para la detección temprana de Coronavirus

Ante la situación mundial, en relación al Covid-19, que abarca al ingresó de personas a nuestro País y Provincia, se generan recomendaciones necesarias para la detección temprana y el control de paciente con posibilidad de presentar el virus. En el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz están trabajando para no tener complicaciones con el Coronavirus.

Santiago Galeano. Radio República

Santiago Galeano, médico que trabaja en el área de Sanidad de Frontera, recomendó que deben hacer los que ingresan a la provincia y explicó cómo trabajan en el puente “en general en cada uno paso fronterizo están establecido una serie de medidas, primero en conjunto con el resto de las fuerzas como, Gendarmería, Migraciones, Aduana que establecen principalmente la necesidad de aislamiento de autos a personas que hayan estado en países donde hay circulación viral, en los últimos catorce días, esa es la principal medida que se ha tomado, que es acorde a la decisión que ha tomado el Gobierno nacional”, comenzó.

Al respecto de la gente que viene de Encarnación “la gente extranjera que ingresa se le hace un cuestionario que es una declaración jurada, lamentablemente no tenemos otra forma de saber si no es con lo que nos dice esa persona. Es un buen interrogatorio y confiando un poco con la decisión que indique si viene o no de un país de riesgo”, agregó el doctor.

En consecuencia de cómo se activa el protocolo sostuvo que “lo que se considera caso sospechoso de coronavirus, es cualquiera persona que tenga alguno de los síntomas y ha estado en los en los últimos catorce días donde hay circulación viral o ha estado con personas que ha sido diagnosticada con coronavirus”, comentó y explicó que hay que aislar a la persona e inmediatamente poner en cuarentena y se informa a las autoridades de la provincia y esa persona es trasladada a un lugar específico en el hospital.

En tanto sobre la forma de trabajar indicó que “hay un comité que se ha formado desde hace tiempo cuando recién comenzamos con el tema coronavirus, donde participan todas las fuerzas que están actualmente en el puente”, sostuvo.

“Todas las medidas que se puedan tomar son necesarias, y es un bien. La clave es entender que muchas de estas cosas son sobre una infección nueva en una situación global de pandemia que se ha declarado en los últimos días y que permanentemente hay cambio respecto a las recomendaciones”, finalizó Santiago Galeano, médico del área de sanidad de frontera.