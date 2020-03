“Es en las familias donde se producen la mayor cantidad de vulneraciones de los derechos de los niños”, dijo Molina

Miguel Molina, Defensor del Niño, Niña y Adolescente de Misiones, informó sobre las iniciativas legales que están pendientes para asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos, la figura del abogado de los niños que busca lograr una defensa de los intereses del menor de edad.

Desde la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, el titular Miguel Molina señaló que la falta de una figura que defienda a los chicos genera no solo una vulneración grave de sus derechos, sino los expone que sus expedientes judiciales o administrativos terminen siendo archivados o que se venzan sus plazos.

«Cuando miramos los expendientes judiciales o administrativos que afectan a los niños, en su mayoría están vencidos los plazos y hay un derecho constitucional que toda persona tiene a una defensa , pero el niño no tiene esa posibilidad y en los casos de institucionalización nosotros nos preguntamos cuáles son los plazos jurídicos de los niños, porque en muchos casos siguen institucionalizados y pasan 5, 10 años allí«.

En ese sentido, es que ellos presentaron la iniciativa y esperan que este año sea aprobada. «El niño es un sujeto de derecho y al ser el más débil de los eslabones humanos, es el que más derechos tiene. (…) La figura del abogado del niño es lo que estamos solicitando porque hay eslabones donde el niño necesita ser defendido«.

Explicó que en la mayoría de casos «es en las familias donde se produce la mayor cantidad de vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente y en segundo lugar es en la escuela, en las que estamos hablando de derechos fundamentales como el ser escuchado», afirmó.

Otras necesidades

Según el Defensor, presentaron la iniciativa en la Legislatura y están a la espera de que este año tenga tratamiento parlamentario como otras iniciativas legales que también se necesita en Misiones.

En ese sentido, recordó la necesidad de una Ley de Hogares y de Acogimiento Familiar Alternativo. «Voy a un caso puntual, la institucionalización del niño en estos ámbitos residenciales, están no recomendados por los organismos internacionales en no menos de tres años y no menos de seis años. Todo niño que fuera institucionalizado por la causa que fuere debería ir a una familia y no a un hogar«, dijo.

Agregó que como autoridades «estamos vulnerando los derechos si estamos institucionalizando niños menores de tres años o seis años en las instituciones residenciales. (…) por eso es necesaria una Ley que nos permita instituir familias solidarias o de cuidado, pero en los casos en que el Estado deba intervenir y que el niño pase a cuidado del Estado, este debe estar en el seno de una familia«.

Agregó que otro concepto que está costando instalar es el del Estado como padre, progenitor y garante de los derechos de los niños. «La familia puede de faccionar, pero el Estado debe garantizar a ese ciudadano en el ejercicio pleno en el máximo posible«, acotó.

