Tras la designación de la Titular Nacional, el Defensor misionero subrayó que “los derechos de la niñez y la adolescencia no son una cuestión de pañuelos”

Con 47 votos afirmativos y 21 en contra, el Senado aprobó la designación de Marisa Graham como Defensora del Niño, Niña y Adolescente, en medio de un mar de críticas de diversas asociaciones Provida quienes rechazaron la nominación de Graham por mostrarse abiertamente a favor del aborto. Sus detractores afirmaron que no era sostenible que asuma ese cargo y no «defienda al niño por nacer».

Por su parte, desde la Defensoría de Misiones, el titular Miguel Molina destacó que se asigne esta figura que por Ley debía habilitarse hace casi quince años.

En ese sentido, el defensor de los Niños, niñas y adolescentes, Miguel Molina, se pronunció sobre la nueva asignación e indicó que, «es una buena noticia que admite muchísimas lecturas y en hora buena que los poderes públicos de nuestro país hayan saldado una deuda con la niñez que es la designación en este caso de Derechos del niño, niña y adolescentes y tardamos 15 años”.

Recordó que la Ley de Protección de los Derechos del Niño, la 26061, establece tres órganos de administración de conducción del sistema de protección, los primeros se establecieron inmediatamente y fueron la Secretaria y el Concejo Federal, «pero la figura del Defensor del Niño, niña y Adolescente- que tenía 90 días para su designación- tuvieron que pasar 14 años y un poco más para lograrlo”.

Si bien, para muchos, la necesidad de esta figura permitirá cambios sustanciales en la mirada al niño de pasara a ser un objeto de pertenencia a un sujeto de derecho, las observaciones en cuanto a la postura ética y moral de la funcionaria generaron controversia y no pasaron desapercibidas en muchos sectores que afirmaban que Graham no protegía al niño en el vientre de la mamá.

“Los Derechos de la niñez y la adolescencia no es una cuestión de pañuelos, tenemos que superar en el menor tiempo posible cualquiera de estas visiones que nos llevan a un camino sin salida, es como si nos preguntásemos qué pasa si una fuerza irresistible choca contra un objeto inamovible y ver el mundo de los derechos desde esa perspectiva».

Citó a un funcionario que explicó que “si el Senado debe hacer cuestiones sobre la base de la religión, cosmovisión o a la religiosidad de los funcionarios no hubiera sido posible designar a nadie, creo que esa es una de las causas por las cuales se demoró tanto”, sostuvo.

“Usted puede estar a favor en contra de una Ley, pero lo que no puede hacer es no cumplirla, el funcionario público está sujeto a la Ley y no puede apartarse de esa Ley, puedo pensar de una manera, pero soy un funcionario que debe estar obligado a sujetarse a la Ley (…) La Defensoría no es un órgano de aplicación y la defensora tendrá que ceñirse a la normativa preexistente o a la normativa que los propios cuerpos legislativos sancionen”, declaró

Agregó que «si estas cuestiones iban a ser tenidas en cuenta al momento de producirse la designación se hubiera incluido en el concurso, son cuestiones que entran en el ámbito de la ética o la cosmovisión de cada ciudadano y en hora buena que se haya superado esa instancia y a los defensores no nos trae ninguna preocupación cuál sea la orientación ética o religiosa de quién desempeña este cargo porque como funcionario público tiene otra función y está ceñido por el marco normativo», indicó.

Molina destacó que Misiones haya tenido su Ley de Protección de los Niños antes que la ley de la Nación. «Fueron cinco las provincias que después del mandato de la Convención de los Derechos de los Niños instituyeron sus figuras del defensor de los derechos del niño, primero lo hizo Córdoba, luego Misiones, después Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampa», explicó.

Precisó que de todas las jurisdicciones solo cinco tienen instituida la figura del Defensor del Niño. «En este concurso para designar a un nuevo Defensor del Niño, Niña y adolescente a nivel nacional, fue importante porque nos convocaron a los defensores por la Comisión Bicameral a tratar de promover esto. La figura nacional debe ser extendida a todas las jurisdicciones, pero no es lo mismo a partir de una Ley que tiene su correlato nacional, después de esto queremos ver cuál es el mar de probabilidades y derechos que tenemos en materia de la niñez y en ese caso la Defensora establecerá prioridades”, acotó.

