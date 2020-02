Israel atacó con misiles a Damasco y se reportaron seis muertos

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado la noche de este domingo un ataque aéreo cerca de Damasco (Siria), según informaron a través de un comunicado. La Fuerza de Defensa Aérea de Siria interceptó el ataque, informó la agencia estatal SANA.

En la zona se oyeron explosiones que, según un reportero de SANA, fueron causadas por «un lote de misiles hostiles procedentes de los Altos del Golán, ocupados por Israel».

Al menos seis personas, entre ellas miembros del grupo palestino islamista Yihad Islámica y de los Guardianes de la Revolución de Irán, murieron en un ataque con misiles disparados este domingo por la noche desde el Golán ocupado por Israel ​contra el sur de Damasco, informó este lunes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

All kind of air defence guns have been activated all over the capital and surroundings against #Israel air raids. pic.twitter.com/dblwbpZb9s

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 23, 2020