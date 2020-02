Una británica fue violentamente arrestada por usar bikini en las Islas Maldivas

El jueves por la tarde, en una de las playas de las Islas Maldivas, una turista británica fue arrestada por estar en bikini acusada de “exposición indecente”. El jefe de policía de las Islas debió salir a pedir disculpas, aclarando que el asunto había sido “mal manejado” por los agentes de policía.

El jefe de policía en las Maldivas se disculpó luego de que una turista británica vestido con una bikini gritara “me estás agrediendo sexualmente” cuando fue arrestada por los ejecutivos de la policía. Según el servicio local de noticias del país, el sito web Raajje.mv, la mujer fue arrestada poco después de las 5 p.m. hora local del jueves por “exposición indecente”.

Las imágenes del arresto muestran a tres hombres luchando con la mujer y tratando de esposada mientras intentaba luchar contra ellos. Se ve además cómo otro hombre cubre parte de su cuerpo con una toalla mientras la llevaban delante de una multitud de personas en la isla de Maafushi, en el atolón de Kaafu. No se sabe si la pelea ocurrió dentro o afuera de la zona de resorts.

A tourist wearing a bikini on a beach in the Maldives is arrested and forcibly wrapped in a towel by beach cops enforcing Sharia attire even as they take liberties touching the woman all over her body.

