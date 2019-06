Video viral: Control de tránsito policial terminó a las piñas en San Pedro

El video muestra cómo dos jóvenes terminaron a las piñas con efectivos policiales, tras un control de tránsito. Desde la Policía aseguran que entorpecieron un procedimiento policial. Los dos hermanos detenidos, en tanto, aseguran que fueron increpados por los efectivos.

Ocurrió este lunes por la mañana en la ruta 14, en San Pedro. El conductor de un camión asegura que un efectivo le hizo seña que pasara, mientras que otro se puso en frente y le hizo parar. Según relató, como se trataba de una rotonda, paró unos metros adelante cuando dice que fue increpado por los efectivos. Desde la Policía, en tanto, aseguran que el conductor no acató la orden de parar, estaba en infracción y la gente que llevaba entorpeció el procedimiento policial.

Según fuentes policiales, el procedimiento policial se registró ayer a las 07:40 hs, sobre ruta Nacional 14 a la altura del km 1.047.

Según informaron, a esa altura los efectivos de la seccional Primera de San Pedro interceptaron un camión Ford 7000 cuyo conductor ya había hecho caso omiso a un control apostado anteriormente.

La versión policial también señala que el camión estaba en infracción ya que traía a varias personas en la carrocería, de manera muy arriesgada y en la cabina del camión había dos personas quienes en todo momento entorpecieron el procedimiento e incluso uno de ellos comenzaron a agredir a los policías.

Por otra parte, la versión del joven conductor en el video es que fue autorizado a pasar por un primer efectivo y luego interceptado por un segundo. Asimismo, su madre, Estela De Lara, relató a FM Show que su hijo René se dirigía a Colonia Paraíso a trabajar cuando en un control le hicieron seña que pase y el otro efectivo le dijo que pare, pero siguió unos metros “porque no podía parar en una rotonda”, asegura. “Cuando estacionó el vehículo el efectivo ya lo acogotó. El camión no estaba lleno de tareferos como se dijo, sí habían trabajadores que no querían ir adentro y como era cerca (9 kilómetros) iban arriba”, relató la madre.

“Mi hijo tiene una fractura. Le revisaron médicos policiales pero no le dieron medicamentos”, contó.

En cuanto a los involucrados dijo que manejaba René y lo llamó a su hermano Alejandro. “Alejandro pidió explicaciones y el oficial comenzó a agredirlo. Mi hijo dijo que estaba de acuerdo con las medidas pero no con la forma de accionar”, manifestó la madre.

Según la mujer, no es la primera vez que este mismo efectivo interviene en un accionar con su hijo René. “Una vez le secuestró la camioneta de mi hijo, que estaba en regla, pero se olvidó la documentación. Mi hijo dejó que le secuestre el vehículo y luego lo retiró. Otra vez mi hijo viajaba con su esposa y su bebé de siete meses en brazos y le quiso detener porque la bebé iba adelante. Mi hijo le explicó que si era una camioneta no podía mandar a la bebé en la cabina”, describió.

En tanto, por este último hecho, ambos hermanos terminaron detenidos, están incomunicados y debieron contratar un abogado, dijo la madre.