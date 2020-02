Hockey: joven posadeña llevará su talento a Buenos Aires

A pesar de su corta edad, Damaris Ferreyra tiene los objetivos bien claros para su vida. La joven posadeña quiere ser jugadora de Hockey profesional y en un futuro emigrar del país para llevar su estilo de juego por el mundo, por eso, en los últimos días dio el primer gran paso.

Damaris Ferreyra. Radio Libertad

Este año, Damaris formará parte del Club Italiano de la Provincia de Buenos Aires. La joven defensora se formó en el Club Capri de Posadas, institución que militó desde los 10 años, donde sus buenos rendimientos en la cancha hicieron que logre participar en selecciones provinciales.

La historia entre italiano y Damaris es particular: La condición para formar parte del plantel era terminar los estudios rápidamente… algo que no tuvo problemas ya que su objetivo era quedar y jugar. “Iba hacer la pretemporada nomas con ellas, me encanto cuando salí de entrenar y dije acá me quedo, mi papá habló con el técnico y él le había dicho que no me podía probar en un solo día”, recordó y continúo contando “después fui y probé los 15 días y después le llaman a mi papá diciendo que querían que me sume al plantel de italiano 2020”, contó.

La joven es del barrio Yacyretá, juega al hockey desde los 10 y tiene solamente 13 años, un gran logro con su corta edad ya que en 3 años demostró que tiene potencial para jugar en una liga más competitiva. “Tuve mucha constancia en estos años, siempre me entrené al límite, nunca falte a los entrenamientos y cuando comencé con el seleccionado me entrenaba aparte con un preparador físico José”, resaltó la joven promesa misionera y además añadió que hay entrenamientos invisibles, como descansar, dormir y comer bien.

Al respecto de mudarse hacia Buenos Aires y estar lejos de la familia no dudo y estuvo segura en sus declaraciones “somos muy unidos, es una parte difícil, pero por un sueño todo se puede lograr, en Buenos Aires vivo en las casas de mis tíos”, explicó en diálogo con Radio Libertad.

Mientras mira el partido de Las Leonas ante Estados Unidos dice, “Noel Barrionuevo es mi referente de Las Leonas”, comentó la defensora y agrega que “mi sueño es llegar a vestir la camiseta de la Selección Argentina y terminar jugando en Estados Unidos, Italia, Holanda, o Alemania, me encantaría jugar en el exterior”, finalizó Damaris Ferreyra, la joven promesa del hockey misionero.

