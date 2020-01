Sebastián Méndez Brendt nadador del Club Capri :“Es un orgullo representar misiones”

La vida siempre da revancha dice el refrán… y será así para Sebastián Méndez Brendt quién fue convocado para estar en la concentración nacional de natación en la previa a los Juegos Olímpicos de la juventud 2022.

El nadador del Club Capri será parte del Campus nacional YOG 2022, que se realizará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) del 18 al 25 de febrero, donde estará con 21 nadadores más de toda la argentina. “Cuando me mostró el celular y vi mi nombre fue una gran emoción”, recordó Sebastián.

La natación es parte de su vida, comenzó a nadar hace 11 años en las piletas de Costa Delfín con Carlos Zamudio como profesor, luego se mudó al Club Capri donde hace 8 años entrena para competir bajo las órdenes del experimentado entrenador Gustavo “colo” Breitenbruch.



“Me dijo que disfrute, porque estas oportunidades se daban pocas y no a todos se le da la oportunidad”, comentó Seba, sobre que le había dicho Breitenbruch minutos después de recibir la noticia.

“Es un gran orgullo poder representar a Misiones en esta concentración al Campus ya que no represento solo a la provincia, sino también a mis profesores del club Capri y también represento todos mis compañeros que siempre me apoyan, sin ellos no iba poder estar acá”, señaló y agradeció a sus compañeros.

Durante la semana que el nadador misionero se encuentre en el CeNARD realizarán actividades en el gimnasio, circuitos fuera del agua, y por supuesto, tareas dentro de la pileta, teniendo en cuenta las distintas especialidades de cada nadador. “va ser una semana re intensa, por lo que me contaron algunos compañeros que ya están en el núcleo duro, me contaron que van a ser muchos metros y va ser jodido”, sonríe.

“Cuando saque mi primera medalla Nacional en los Juegos Evita dije me quiero dedicar a nadar y ahí no deje más”, recordó de cuando dijo que el deporte acuático era lo suyo.

A pesar de estar siempre en el agua, el año pasado en el Nacional de Santa Fe donde logró varias medallas se dio cuenta que la natación sería lo suyo “fueron muy significativas ya que eran mis primeras medallas” indicó Seba.

En las vacaciones, Sebastián no descansa… entrena por la mañana en la pileta del Liceo Storni y por la tarde hace un turno de gimnasio con su profesor Juanma Flores.

“Comencé natación por un tema médico más que nada, no por hacer deporte después me enganché y hoy estoy acá”, cuando era niño, nació con hipotonía, una enfermedad que afecta la formación muscular, hoy no se acuerda de aquel problema y le sonríe a la vida.

“Practiquen natación como dice mi profesor -Misiones es una provincia llena de ríos y atravesada también- y para el misionero es muy importante aprender natación porque es vital”, dice y continúa diciendo “me gustaría cruzar el río Paraná”.

“Mis padres me apoyan todo el tiempo, me llevan al entrenamiento. En mitad de año entrenamos casi todos los días a la 5 de la mañana, y mi mama me lleva todos los días, hace un gran esfuerzo”, finalizó el nadador posadeño.