Luchi von der Heyde: “Mi sueño es que el Club Centro de Cazadores tenga su propia cancha de césped sintético”

Mientras arma las valijas para volver a la pretemporada en River, Lucina Von der Heyde visitó Misiones Online donde repasó su carrera, comentó sus deseos para el 2020 y también descartó una vuelta a la selección para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Cuando llegué las chicas me recibieron re bien, pude entrenar y jugar algunos partidos antes de los play off así que re bien”, indicó sobre su vuelta a las Vikingas, anteriormente estaba en Mannheimer (Alemania) disputando una de las ligas más importante del mundo.

El 2019 fue un año “raro” como lo denomina Luchi, ya que días antes de partir a los Juegos Panamericanos de Lima, la jugadora posadeña decidió bajarse de la convocatoria del seleccionado argentino de hockey femenino y sorprendió a todo el ámbito deportivo.

“Obviamente es una decisión difícil, decidí dar un paso al costado porque había un montón de cosas que no estaba de acuerdo y me estaban haciendo mal a mi salud mental. Uno siempre quiere vestir la camiseta celeste y blanca, pero también es importante disfrutar de lo que uno hace y no olvidarse de un montón de cosas a la hora de jugar al alto nivel, entonces preferí eso antes de seguir dañando mi salud mental o por ahí el día de mañana dejar de jugar al hockey o dejar de disfrutar de lo que hago”, apuntó la jugadora de Las Vikingas.

“Si tengo la posibilidad y la suerte, uno siempre quiere volver. Este año no lo haría por cuestiones más personales, obviamente si después tengo la posibilidad me encantaría volver”, confesó y continúo “este año no quiero estar en la convocatoria para jugar los Juegos Olímpicos, es difícil porque el sueño más grande de un deportista es jugar los Juegos Olímpicos, pero no estoy de acuerdo con un montón de cosas y hoy en día priorizo mis valores y estar bien yo misma”, indicó la primera misionera en llegar a Las Leonas.

Lucina, mientras entrena y juega en un gran nivel, quiere más… ya es profesora de hockey donde entrena a la séptima de River y además quiere ser profesora de educación física, el año pasado iba comenzar a estudiar, pero emigró para Alemania y este año pretende estudiar al menos a distancia “mi idea es ser profesora, me gustaría enseñar otros deportes”, comentó.

Unas de las canchas del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) lleva el nombre de Luchi desde el 2018 “es algo muy loco, siempre le gasto a mi mama –vamos a jugar a mi cancha– y me rio, pero lo más lindo es que Misiones pueda tener otra cancha sintética, me alegro que el Cepard tenga una segunda cancha sintética. Es importante que todos los clubes puedan tener una cancha sintética, me alegró que el Club Capri pueda tener y que también ahora mi club Centro de Cazadores este la iniciativa poder hacer una, espero que muchos clubes más de la provincia puedan tener su propia cancha sintética”, señaló la atleta formada en el club Centro de Cazadores.

Al respecto del 2020, la jugadora misionera volverá el lunes a los entrenamientos con River, pero deberá volver a Mannheimer el club alemán “estoy focalizando mucho más en Alemania, me quiero sacar el gusto de poder jugar un play off. Venimos bastante bien con el equipo hasta ahora estamos primera a 5 puntos del segundo, nos queda la segunda etapa que es de marzo a mayo así que me quiero sacar el gusto de poder jugar play off y quien dice… salir campeona con el club donde estoy hoy en día y también obviamente enfocarme en River como lo hago siempre”, se ilusiona la misionera con tener un buen 2020.

“Soñar es una palabra difícil para mí, soy más de las metas cortas, pero si tengo un sueño desde chica es que mi Club Centro Cazadores tenga su propia cancha y que muchas chicas puedan crecer en el césped sintético y no en pasto como le empecé yo”, sostuvo la misionera que se ilusiona con que los misioneros tengan un buen lugar para practicar el deporte.

Por último, Lucina dejó un mensaje a los misioneros “el deporte es lindo, te da amigos, valores, salud y un montón de cosas. Si después uno tiene un sueño de llegar a cierto lugar, uno tiene que entrenarse y obviamente desearlo con muchas ganas y no olvidarse de dónde uno viene que es lo más importante, no olvidarse de la familia”, finalizó la mejor jugadora juvenil del 2018.

AR