Un avión se partió en tres tras despistarse al aterrizar en Turquía

A bordo iban 117 pasajeros. Las autoridades de ese país aseguraron que no hubo víctimas fatales.

Un avión de pasajeros que hacía el trayecto de la ciudad turca de Esmirna a Estambul se partió en tres tras salirse de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen.

A bordo de la aeronave iban 117 pasajeros. De acuerdo a AP, las autoridades turcas dijeron que algunos resultaron heridos, pero ninguno murió.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020