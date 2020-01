Ecología: desde febrero se utilizarán herramientas tecnológicas para preservar las áreas protegidas y evitar la extracción ilegal de madera

El ministro Mario Vialey destacó que la prevención utilizando alta tecnología es una de las premisas formuladas por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Además, ratificó que la Reserva ”Campo San Juan” no será un parque nacional porque Misiones no cederá la jurisdicción , que debe hacerse por ley provincial.

El ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, adelantó que desde el mes de febrero próximo la cartera a su cargo comenzará a utilizar herramientas tecnológicas con el fin de optimizar recursos y ofrecer respuestas inmediatas para preservar las áreas protegidas de la provincia y luchar contra la extracción ilegal de madera nativa.

El funcionario señaló que la medida fue una de las dos premisas especiales que le formuló el gobernador Oscar Herrera Ahuad cuando lo convocó para integrar el nuevo gabinete, el 10 de diciembre.

“Oscar, desde el primer día que me llama y me convoca, me pidió dos objetivos muy fuertes: uno el tema de la prevención y tener tecnología para que podamos trabajar rápidamente y llegar antes del hecho. Patrullajes permanentes y apoyados por la tecnología, para eso Marandú está mejorando la conectividad en todas las delegaciones y parques provinciales para tener una comunicación rápida. Si nosotros vemos un movimiento de maquinarias que van hacia un monte, ya tenemos que saber si ese equipamiento tiene todos los permisos, si tiene un plan de manejo del bosque y no llegar tarde, como dice el gobernador, una vez que se tumbaron los árboles y se perdieron 300 o 400 años de historia de ese árbol”, afirmó Vialey en una entrevista en Misiones Online TV.

El exintendente de Apóstoles agregó que la otra premisa que el gobernador impulsó es la de una guía electrónica para el seguimiento de los expedientes que se originan en el ministerio, que contiene información sobre la cantidad de metros de la variedad y especie del monte que se va extraer y explicó que antes del plan, los técnicos del ministerio revisaron y marcaron para habilitar. “Eso está dentro de los que es el ordenamiento territorial y son áreas marcadas en Misiones porque hay una ley que ampara para hacer ese aprovechamiento. Una vez que tengamos eso trabajamos con el Sistema de Administración y Verificación forestal donde va estar en un sistema informático y nosotros vamos a poder verificar. Va ir desapareciendo el manual”, adelantó y agregó que como cartera de Ecología deben ser los primeros en eliminar el uso del papel.

Vialey reveló que también se pondrá a disposición una aplicación que se podrá instalar en los teléfonos inteligentes, herramienta que fue pedida por la Dirección de Bosques. “Algo que nos faltaba y la dirección de Bosques no estaba pidiendo que es un sistema que va estar en aplicaciones móviles de celulares con código QR que complementa esto, que es identificar el bosque, georeferenciar el árbol y automáticamente se genera un remito digital. Cuando se va trasladando la madera automáticamente se saca una foto al camión, se envía a la red y sabemos si está autorizado. Esto va estar apoyado con la participación ciudadana, ya estamos recibiendo, nos mandan videos y fotos. Hace muy poco en la zona sur se hizo un operativo porque un vecino denunció. La policía fue y constató, pidió el apoyo a Ecología y en forma conjunta secuestramos la madera que estaban extrayendo y no había ningún plan”, recordó el ministro.

En ese sentido, el funcionario destacó la conciencia de preservación que observa en los misioneros y el compromiso con el medio ambiente que manifiestan. “Nosotros desde el ministerio tenemos que dar respuestas rápidas a esa ayuda que nos están haciendo porque también son los que están cuidando el ambiente y son los que nos llaman e informan y tenemos que actuar rápidamente”, afirmó.

Vialey además sostuvo que junto a los ministerios de Agricultura Familiar y Agro y Producción trabajarán en conjunto para darle sustentabilidad a las familias que viven en inmediaciones de los bosques nativos y que en la reunión del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) se conversó sobre los recursos que no llegan a las provincias a pesar de la ley de Bosques que busca dar incentivos económicos a los propietarios de las tierras para que continúen con la preservación. “Estamos planificando para estar con cada una de las áreas pero llegar rápido, no podemos demorar. La demora en esta toma de decisiones de darle soluciones a un productor hace que si nosotros demoramos mucho terminamos en una situación peor que es la que no quiere nadie”, afirmó.

En tanto Marandú, también proveerá al ministerio a su cargo un sistema electrónico de los expedientes. “Ya hablamos con la gente de Marandú que tiene un sistema electrónico de expediente. Nosotros como ministerio de Ecología tenemos que ser los primeros del papel cero. Lo que estoy pidiendo es que también tengamos la firma digital. Vamos a tratar de achicar lo máximo que podamos los expedientes y los pedidos que hacen las consultoras ambientales. Yo pedí como objetivo comenzar a poner a prueba el sistema y después habrá unos meses de implementación y ajuste. La decisión que se tomó´ es que en la primer semana de febrero ya estemos implementando esto”, adelantó y concluyó con una reflexión. “Si trabajamos entre todos vamos a poder conservar ese 72% de selva paranaense original que tenemos. Y eso es muy importante y muy valioso para la humanidad”, indicó.

Campo San Juan

Vialey afirmó que durante la reunión de la Cofema, Misiones planteó la imposibilidad de que la reserva del Campo San Juan pase a manos de la Nación para crear un nuevo parque nacional, a pesar de que la Entidad Binacional Yacyretá cedió esos terrenos al gobierno central durante la presidencia del expresidente Mauricio Macri. “En la primera reunión del Cofema yo planteo el tema Campo San Juan y fue unánime que eso no puede ser. Primer paso para que sea parque nacional, la provincia tiene que ceder la jurisdicción a la nación, por ley provincial. Eso nos pone tranquilos de que no va salir porque por más que le ceda las tierras, no va tener la jurisdicción. Por lo tanto ya tenemos una ventaja muy grande. Eso tiene que ser de los misioneros. Sigue siendo de los misioneros porque está dentro de la jurisdicción misionera”, argumentó.

SGF