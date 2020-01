Una mujer despistó con su moto en el acceso a Garupá

Una mujer de unos 25 años recibió heridas leves tras despistar con su moto en la Ruta 12, a unos 150 metros de la rotonda de acceso a Garupá.

Por causas que se tratan de establecer, alrededor de las 10:30 horas, la joven motociclista circulaba por la autovía de Candelaria rumbo a Posadas, cuando despistó y quedó tendida sobre el asfalto.

A parecer, no circulaban muchos autos por la vía rápida en dirección a la Capital provincial en ese momento, por lo que el accidente no tuvo graves consecuencias. Tras el despiste, la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga y se informó que sus lesiones no revestían gravedad.