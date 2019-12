Por problemas de salud, Roberto Rocholl renunció a su banca de diputado provincial

El legislador asumió por Cambiemos en 2017 y presentó su dimisión, que deberá ser aceptada por la Cámara de Representantes en la próxima sesión ordinaria. Fernando Javier Mudry será su reemplazo en caso de prosperar el pedido.

El diputado provincial del interbloque Cambiemos y referente del PRO en Oberá, Roberto Rocholl, renunció a su banca en la Cámara de Representantes aduciendo motivos personales ligados a su salud. En caso de prosperar el pedido, Fernando Mudry, dirigente del mismo espacio que encabeza el expresidente Mauricio Macri, de la localidad de Eldorado, sería su reemplazo.

Rocholl llegó a la Legislatura provincial en las elecciones de 2017 en la lista de Cambiemos, en la que ocupó el quinto lugar, detrás de “Pepe” Pianesi, “Taty” López Vedoya, Liliana Rodríguez y Gustavo González. “La renuncia se materializará una vez que el pleno de los diputados la traten en el recinto y sea aprobada, para eso pueden pasar algunos meses. Quiero informarles que no es una decisión repentina, la tomé pensando varios meses y buscando el momento que produzca menos impacto en los medios”, escribió el propio Rocholl en su cuenta en la red social Facebook.

Este año, la Legislatura ya tuvo la baja de uno de los diputados, pero en el espacio del Partido Agrario y Social, cuando Carlos «Cali» Goring ganó la intendencia de Colonia Aurora. El 10 de diciembre asumió en su reemplazo el dirigente indigenista Jorge Páez.



A continuación la carta de despedida de Rocholl:

Queridos amigos y colegas del Pro Oberá, Cambiemos y Juntos por el cambio. Hoy quiero comentarles sobre la decisión que tomé justo a eso de las 10,30 de la mañana, que fué presentar mi renuncia al cargo de Diputado Provincial. Pensé escribir esto antes que llegue la noticia, pero se ve que los medios andan rapido. El motivo de la presente es exclusivamente de índole particular y fundamentalmente por mi estado de salud. La renuncia se materializará una vez que el pleno de los diputados la traten en el recinto y sea aprobada, para eso pueden pasar algunos meses. Quiero informarles que no es una decisión repentina, la tomé pensando varios meses y buscando el momento que produzca menos impacto en los medios y teniendo en cuenta que el diputado electo que me sucederá será Fernando Mudry de Eldorado, que pertenece a nuesto espacio. Quiero expresarles el sincero y profundo agradecimiento a todos los que durante estos 4 años me vienen acompañando, ya que no llegué solo a este lugar, por lo que me comprometo a seguir trabajando y apoyando la continuidad del espacio y logros obtenidos en las personas que tomen la posta de seguir adelante, con mi acompañamiento sin ningún lugar electivo a la vista, es decir mi renuncia es a cualquier cargo político presente y futuro, sin dejar de trabajar por aquello que nos motivó hasta hoy por Oberá, Misiones y la Querida Argentina. Les mando un gran abrazo y a todos les deseo de corazón que tengan un Feliz Año Nuevo. Saludos