Yerbateros piden que los planes sociales de los trabajadores rurales no caigan cuando consiguen un empleo formal

Sergio Delapierre. Misiones Online

Sergio Delapierre, director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) por el sector de los secaderos, pidió que se flexibilicen algunas cuestiones administrativas para que los trabajadores rurales que cobren planes sociales, no pierdan el beneficio cuando consigan un empleo con contrato. “Nosotros pensamos que hay tantos planes dando vuelta que mucha gente que necesita, está muy bien que los tome. Pero hay gente que ha recibido planes y podría estar trabajando. La burocracia hace que una persona que trabaje, con un contrato, pierda el plan o si hay un mecanismo es bastante engorroso. Proponemos que para evitar estas concentraciones de gente se flexibilicen las cuestiones administrativas”, sostuvo.

Delapierre lamentó que no hubiera suficientes trabajadores para, por ejemplo, levantar la cosecha de frutas en el Alto Paraná misionero. “Esto viene desde hace muchos años, más de 10 años y cada vez mucho más grave porque ahora en el Alto Paraná queremos bajar la cosecha de fruta y resulta que no hay suficiente gente que quiera acopiar el producto y eso no puede ser porque es riqueza que se va perder. La fruta no es como la yerba, cae, se pudre y terminó. Tenemos que buscar soluciones”, alentó el directivo.

Delapierre sostuvo que el rubro yerbatero para por un buen momento y se mostró optimista de que las cosas continúen así aunque insistió en la necesidad de soluciones para desarrollar más la producción con la flexibilización de las leyes laborales y buscando ayuda en los sectores que necesitan trabajar. “Con el plan solo no se puede sobrevivir y aparte estamos rompiendo una cultura del trabajo que era una característica de Misiones, tener gente trabajadora”, indicó.

Sobre los reclamos de los tareferos, que esta semana volvieron a instalar sus carpas para reclamar en la plaza 9 de Julio, en Posadas, Delapierre reconoció que algunos reclamos son justos. “Hay tareferos que hacen reclamos justos porque termina la zafra y no tienen trabajo, pero no es porque no quieran trabajar algunos, sino que las leyes laborales, todo el engendro laboral que tenemos en Argentina, impide muchas veces que la gente pueda tomar un trabajo y no perder su plan, por ejemplo”, insistió y volvió a pedir la compatibilidad entre los planes sociales y las oportunidades laborales en el agro.

“El subsidio es siempre una solución pasajera. Si se le da una ayuda por dos meses a los tareferos me parece bárbaro pero después tenemos que buscar para trasladar a la gente desde las plazas y las filas de los bancos hacia las chacras, los comercios, trabajando. Hay formas que se pueden organizar para que la gente tenga acceso al trabajo, beneficiaríamos al empresario porque tendría más productividad y al obrero porque tendría la oportunidad de ganarse unos pesos”, argumentó.

Precios

Delapierre informó que en la actualidad los precios de la yerba mate son excelentes. “Por supuesto que todos tenemos necesidades y siempre algún productor se puede quejar de que es insuficiente pero el mercado está pagando casi 18 pesos el kilo y me parece un excelente precio. Se cumple con los pagos, estamos en una buena época de cumplimiento y esto va seguir creo que todo el año que viene y pensamos que la actividad de venta de las industrias es buena, se mantiene bien”, apuntó.