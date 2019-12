Presentaron el Centro de Investigaciones Psicológicas que asistirá a víctimas de accidentes de tránsito

La fundación realizó un desayuno de trabajo del que participaron funcionarios provinciales, municipales y profesionales interesados en el tema. Revelaron que no es frecuente que una víctima busque asistencia de este tipo y afirmaron que además de los lesionados directos, también su entorno y el personal de asistencia puede sufrir secuelas.

El Centro de Investigaciones Psicológicas (CIP) fue presentado como un espacio de asistencia para víctimas de accidentes de tránsito y su entorno familiar, quienes no reciben auxilio de este tipo luego de protagonizar algún percance en la vía pública. El presidente de la fundación, Waldemar Krieger, explicó que se trata de una herramienta para la comunidad y que estarán presentes en toda la provincia. “En Posadas tenemos desplegado el equipo de psicólogos para atender y asistir. No es lo mismo venir con secuelas que son irreversibles. Otro de los objetivos es concientizar, todo un programa que tenemos para estar en las rutas, en las calles y avenidas, queremos que la fundación sea presente. Surgió la necesidad porque no vimos otra alternativa para asistir a las víctimas”, afirmó.

Krieger identificó varias víctimas en un siniestro vial, no solamente las directas y adelantó que el CIP firmará convenios con el 911 y con la Red de Traslados de la provincia. “Todos son víctimas. Las víctimas de primer grado son las víctimas directas, sus familiares y las personas que tiene a cargo. Después tenemos el equipo que vino a asistir, el sanitario: bomberos, paramédicos, los policías, son todos víctimas porque no es cotidiano traer la pierna de un ser humano o ver un cuerpo tirado en el piso, desvalido. Ninguno de los 2 mil peritados que tenemos dijo que fue asistido psicológicamente, no es común”, lamentó.

La presentación del CIP se realizó mediante un desayuno de trabajo en un hotel céntrico de Posadas y contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, además de dirigentes de asociaciones de la sociedad civil. Uno de los asistentes fue el secretario de Movilidad Urbana de la municipalidad de Posadas, Lucas Jardín, quien destacó que el CIP ofrece una situación que desde la comuna no se llegaba a visualizar. “Estas instituciones viene a revelarnos al situación actual que desde la municipalidad no llegamos a visualizar y también trabajar en conjunto. Que nos hagan la invitación a estos eventos hace que podamos empezar a trabajar, hay muchas problemáticas”, aseguró. En ese sentido, el funcionario del gobierno del intendente Leonardo Stelatto afirmó que la idea del gabinete es solucionar los problemas porque todos son posadeños y usa autos o bicicletas. “Creo que el gabinete que tenemos en Posadas es joven. La idea es empezar a solucionar los problemas que también los sufrimos nosotros, porque somos usuarios y vivimos en la ciudad, tenemos bicicleta, vehículos. Más de uno tiene amigos o familiares víctimas de accidentes de tránsito”, sostuvo.

Con el Centro de Investigaciones Psicológicas, por primera vez, funcionará un servicio gratuito que nace del ámbito privado de la salud mental de la provincia, conformando un equipo de psicólogos que brindarán a la comunidad contención y apoyo a personas que sufran hechos trágicos en accidentes viales.

La red de profesionales está desplegada en 17 localidades de Misiones, con personal profesional que estará a disposición de las emergencias las 24 horas del día, trabajando en coordinación con la línea 911 para asistir –con un protocolo de intervención desarrollado por el propio CIP- en situaciones de emergencias y seguimientos posteriores.

Los accidentes de tránsito ocupan en la actualidad el noveno lugar entre las principales causas de muerte a nivel mundial, y para todos los grupos de edad. Se estima la pérdida de más de 1,2 millones de vidas y causan traumatismo no mortal a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo cada año.

Casi la mitad (49%) de las personas que mueren en las vías de transito del mundo son peatones, ciclistas, y motociclistas. Los accidentes de tránsito son la principal cauda de muerte de personas de edades comprendidas entre 15 a 29 años.

