El violento episodio que protagonizó Nahir Galarza con otra interna

Su mejor amiga y compañera del penal contó cómo fue la brutal pelea en la cual participó la joven sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo.

Nahir Galarza fue condenada a prisión por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, y la Justicia confirmó la cadena perpetua para la joven a mediados de este año. Desde que llegó a prisión, fueron varios los escándalos que protagonizó la chica oriunda de Entre Ríos: desde vínculos con internos, hasta fuertes discusiones, y un falso embarazo.

En esta oportunidad, Nahir fue protagonista de una fuerte pelea con otra de las internas del penal, y quién salió a defenderla fue una de sus amigas, Yanina Lescano.

“Nahir reaccionó y la golpeó en la boca, para después azotarla contra el suelo”, indicó la joven sobre lo ocurrido en la Unidad Penal Nº6 de mujeres de Paraná.

Según indicaron fuentes policiales al sitio Elonce, una pelea con otra interna provocó un escándalo en la noche del miércoles y demandó la intervención de personal penitenciario.

La otra persona que estuvo involucrada en la pelea es Silvina Romero: según sus compañeras, es “una mina que no es violenta, pero es grandota, no está para hacerla enojar”.

Al parecer, el conflicto tuvo nuevamente como eje el uso del teléfono que tienen las internas para hablar con los familiares que se encuentran afuera.

“Nahir se colgó del teléfono a las 21 y nadie pudo hablar con sus familiares. Eso pasa un montón de veces y es el gran problema que tenía con sus compañeras en el otro pabellón”, dijo otra interna al mismo medio.

En ese momento, se produjo el enojo de Romero, aunque “Nahir reaccionó y la golpeó en la boca, para después azotarla contra el suelo”.

La misma interna agregó a Elonce: “Después, Nahir dijo que las otras le pegaron primero. Pero es imposible, porque si Silvina le llega a levantar la mano a Galarza, la destroza porque es grandota. Después, nos enteramos que la guardia la enganchó a Nahir rasguñándose para tener marcas”.

“Yo estuve hablando con Yanina Lescano y me dijo que ella se metió en el medio para que Romero no reaccionara, pero que Nahir le pegó primero. Todas las del pabellón tuvieron que ir a declarar y todas dijeron lo mismo: que Galarza no largaba el teléfono, y después se lo tiró en la cara (a Romero) y luego lo azotó en el suelo”, concluyó.

Fuente: Radio Mitre