Se difundió el audio en el que Nahir Galarza asegura que está embarazada

La joven condenada a perpetua por el crimen de su exnovio había confirmado durante una entrevista que estaba embarazada.

Nahir Galarza contó que no se había sometido a ningún estudio por su supuesto embarazo, con el fin de “ocultarlo lo más que pudiera”. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos desmintió sus dichos tras someterla a estudios médicos.

Alojada en la Unidad Penal Nº 6 de Concepción Arenal, la acusada confirmó que está embarazada de cinco meses, y reveló que el jueves 17 de octubre sufrió una fuerte pérdida, lo que la obligó a contarlo.

La semana pasada se conoció una entrevista en la que la joven que cumple pena de prisión perpetua aseguraba estar embarazada. Sin embargo, el Servicio Penitenciario dijo que era una mentira de la asesina de Fernando Pastorizzo.

En este caso se conoció un audio que fue publicado por el diario Ahora. En el registro, que dura 48 segundos, se la escucha a Galarza confesar que se enteró que estaba embarazada porque no le había venido el período.

La joven también aseguró en el audio que no se había sometido a ningún estudio para que nadie se enterara porque su idea era “ocultarlo lo más que pudiera”.

“¿De cuánto tiempo estás embarazada?”, le preguntó el periodista. A lo que Galarza le respondió: “De cinco meses”. “¿Y no te has hecho, desde el día que sabes que estás embarazada ningún estudio?”, continúa el diálogo. “No, no he podido. Porque la idea era ocultarlo lo más que pudiera”, replicó ella.

Según su relato, la única que siempre supo de la gestación fue su amiga y compañera de celda, Yanina Soledad Lescano. “Que ella sepa me genera confianza. Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá, y como mamá me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera”, aseguró Galarza.

Con respecto a quién era el padre, la joven se había mostrado dubitativa y no supo contestar con precisión. “No sé quién es el padre, no lo puedo confirmar porque no estoy segura”, resaltó.

“Con Matías tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después ya no me vi más y no supe más nada. Tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido”, explicó la joven con respecto a sus relaciones. Y continuó: “He conocido gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras…”.

Sin embargo, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, informó que la chica de 21 años no está embarazada.

Sánchez aseguró que la junta médica que la evaluó en la unidad donde cumple su pena, descartó el embarazo y que la ecografía que le practicaron en el Hospital Materno Infantil San Roque así lo corroboró.

Fuente: Radio Mitre