Se realizó un nuevo encuentro de Mejora Contínua

El martes 26 de noviembre se realizó la séptima edición de los After Office de Mejora Continua, el evento que reunió a más de 80 empresarios donde los asistentes pudieron llevarse conocimiento y experiencia de especialistas, hacer nuevos vínculos y promover negocios.

En esta oportunidad junto a los profesionales Lic. Lucas Solís y el Cr. Angelo Grillo compartieron una jornada donde se pudo obtener información clave para el ámbito de los negocios.

Lucas Solís; Claves de contar con información competitiva

El profesional destacó la importancia de contar con información útil para la toma de decisiones, en momentos de crisis. Conocer a los clientes en relación a los hábitos de consumo, productos que eligen, precios dispuestos a pagar, entre otras variables. Además presentó una infografía tanto de pymes como de personas físicas, del país en general y de Misiones en particular, identificando cantidad de empresas, niveles de facturación, salarios medios, sectores de actividad, niveles socioeconómicos de las personas, ocupación entre otros. Finalmente hizo hincapié en la necesidad de estar atento a los movimientos de los competidores y las características de los principales referentes del mercado, nuevos formatos de negocios, sectores que se mantienen, consolidan o tienden a desaparecer.

Angelo Grillo; Capitalizando el E-Commerce

¿Qué es e-commerce? Es un sistema, en línea que gestiona mis ventas, el cobro seguro y la logística de entrega de mi producto o servicio.

Si ya tengo un e-commerce, lo que tengo que pensar es que es un negocio puesto en línea, entonces todas las estrategias que yo aplique para mejorar tienen que ser acordes.

¿Cómo mejorarlo? NO ahorrar en atención al cliente; NO ahorrar en social media, NO ahorrar diseño.

Tengo un producto muy de nicho, ¿tengo mercado? Sí, solo tenes que pensar en la posibilidad de atraer compradores con otros productos o servicios anexos y así abarcar un mercado más grande.

Networking con el Ing. Martín Lesser

Con una hoja en blanco debían hacer un avión de papel y ponerle el nombre. En otra hoja contestar 2 preguntas. 1) Quién soy, a qué me dedico, qué me gusta, mis hobbies 2) donde me gustaría estar en 5 años. La mitad de los integrantes de la sala toma su avión y lo lanza hacia donde está la otra mitad de los integrantes la sala. La consigna consiste en que cada persona debe de tener 1 avión diferente al que él mismo lanzó. Deben buscar en la sala a la persona que figura en el avión e interactuar contestándose mutuamente las 2 preguntas que cada uno respondió.

Lo que busca la dinámica es salir de la zona de confort y relacionarse con personas que están en la sala y que quizá no se las conozca. Es una excelente oportunidad para generar vínculos a través de un juego.

Próximo Evento

Con formato distinto y cortando la semana se creó espacio de negocios y networking que no obtiene en otro lugar y sirve de anticipo para el Pizza, Birra y Negocios a realizarse el 17 de Diciembre en Benavidez After Resto Bar con la presencia desde Buenos Aires del Consultor Internacional MBA Bernardo Bárcena

El evento es con Entrada Gratuita, Inscripción Previa Obligatoria y Cupo Limitado.

Para más información e inscribirse lo pueden hacer en este link https://bit.ly/pbyn3.

Se recomienda inscribirse con suficiente anterioridad ya que los lugares se cubren muy rápido.

