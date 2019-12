Compromiso ético, transparencia y la apuesta por suscripciones web: las claves para el periodismo digital

El periodista, analista político y director del periódico digital Eldiario.es, Ignacio Escolar, fue uno de los invitados que se lució durante el 14° Congreso Internacional de Periodismo realizado este viernes en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, bajo el lema «El periodismo ante la amenaza de la mentira».

El eje principal de esta decimocuarta edición que reunió a periodistas de distintas provincias argentinas, Brasil y España, fue el combate de factores que hacen a la falta de credibilidad de los diarios digitales, como la viralización de noticias falsas que recorren internet, las redes sociales y que muchas veces son replicadas por los medios. En este marco, el Foro de Periodismo Argentino invitó a Reflexionar sobre la consigna ¿Cómo afectan estas «noticias» a la credibilidad de los medios digitales?.

Para adentrarse a la experiencia personal de Eldiario.es, Ignacio Escolar explicó que, este medio, tomó como bandera y como norma la transparencia para valerse teniendo en cuenta un mandato ético, un instrumento de marketing, una demanda y una herramienta de supervivencia.

«Hay un compromiso ético por nuestra parte y hay una necesidad, porque sin transparencia es muy difícil lograr la confianza de los lectores. No puede ser que desde el periodismo estemos exigiendo transparencia a los gobiernos y a las empresas. Nuestro principio de transparencia es tremendamente útil para lograr la confianza de los lectores», explicó Ignacio Escolar durante una conferencia.

El modelo fue lanzado hace 7 años y actualmente cuentan con más de 85.000 suscriptores cuyas edades oscilan entre los 43 y 49 años y tienen planes de sumar nuevas opciones a costos más bajos para sumar un público más joven.

«A los suscriptores los llamamos socios porque son más que simples lectores. Estos socios no pagan por leer información, sino para difundirla», refirió.

«En principio todos creían que sería un fracaso en España al no existir una cultura del pago. Esto lo construímos con una serie de pruebas científicas para conocer para qué serviría apoyar un periodismo web. Esto se lo explicamos a nuestros socios. El hecho de depender de ellos era la razón por la cual podíamos informar sobre ciertos temas con una radical opinión y que sin el apoyo y el compromiso de los lectores, esa información directamente no existiría porque no habría ningún medio que se atreviera a entrar en según qué asunto», apuntó el periodista mientras citaba el caso de María Cristina Cifuentes Cuencas, política española que desempeñó la presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018, y fue acusada de recibir su título universitario sin asistir a las clases y los exámenes.

El diario.es realizó investigaciones sobre ese caso y similares que involucraban a distintos funcionarios. «Hemos realizado muchas publicaciones con contenidos políticos y empresariales que sólo se podían leer en Eldiario.es porque los demás medios estaban condicionados y nosotros no».

De esta manera surgió el interrogante ¿Hasta qué punto se puede ser independiente cuando esto va en contra de los intereses, creencias, expectativas y convicciones de los lectores?. Al respecto, Escolar aclaró: «A esto lo llamamos el síndrome del espejo de Blanca Nieves, nos planteamos cómo evitar ese periodismo que es como el espejo de Blanca Nieves que le dice «Que bella estás, cuánta razón tienes, que buenos son tus principios, tu ideología, tus juicios». Nosotros intentamos romper eso, en muchísimos casos vamos en contra de lo que le gustaría leer a los políticos y empresarios, y es lo que nuestros lectores quieren encontrar».

¿Hasta dónde llega la transparencia teniendo en cuenta quienes financian y están detrás de Eldiario.es?, ¿Hasta dónde pueden trabajar sin romper el vínculo con la fuente?, fueron algunas de las preguntas que surgieron en conferencia.

«Tenemos varias políticas de transparencia, una de ellas es el informe de cuentas anual donde contamos en detalle de dónde provienen nuestros ingresos, cuáles son los tipos de contratos que realizamos, cuáles son los sueldos más bajos y todos los datos económicos existentes. Además, mostramos en la web quienes integran el equipo, quién dirige, quienes editan, quienes diseñan, etc, teniendo una comunicación directa y recíproca con los lectores y suscriptores a través del correo electrónico», refirió Escolar.

Si bien Eldiario.es se financia en un 65% con publicidad, el 35% restante ingresa a través de lo recaudado con suscripciones, y el porcentaje va en aumento. En total, el año pasado facturó seis millones de euros.

«Nosotros hacemos periodismo, no hacemos publicidad. Mostramos publicidades porque creemos que para nuestras audiencias somos un buen soporte, somos un sitio que tiene muchos lectores, tiene influencia, credibilidad y esos son valores que a quienes publicitan les interesa. Lo que brindamos es publicidad, lo que no vas a encontrar es que porque esa persona anuncie, vamos a dejar de publicar información si la tenemos», finalizó.

Ignacio Escolar estuvo acompañado durante la entrevista por el periodista Claudio Jacquelin del diario La Nación.

AVD/ ep