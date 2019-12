6D: personas de todo el mundo se suman a la cadena de acciones climáticas más grande de la historia

Mientras los líderes del mundo deciden acerca del futuro del planeta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( COP25 ), miles de personas realizan una cadena de acciones climáticas más grande de la historia bajo la propuesta de #6D, It’s Now!.

Todos pueden sumarse en acciones colectivas de personas, empresas, ONGs y gobiernos a través de distintas acciones como reforestar y restaurar ecosistemas, producir energías limpias, reducir desechos, reutilizarlos o reciclarlos.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Avina, la Fundación Cultiva (Chile), Plant for the Planet (Alemania), Ecodes (España), la World Wide Fund for Nature (WWF), y más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo es exigir a los líderes políticos del mundo a que comprometan y garanticen un camino seguro para que el aumento de la temperatura no supere los 1,5 grados; y para que declaren a sus países en Emergencia Climática.

En las redes sociales ciento de personas a lo largo y ancho el planeta comparten imáganes y videos de las acciones que están realizando para mejorar el presente y futuro del planeta.

¡Preparando motores para la reforestación + grande de Chile! 💚Hoy #6dnow desde el cerro Renca, junto a @conaf_minagri, @CultivaOrg y muchos voluntarios plantaremos 30 mil árboles nativos (quillay) para combatir los efectos del #CambioClimático. (Se ha asegurado el riego) #COP25 pic.twitter.com/vRcHAkBRO0 — Forestín (@ForestinChile) December 6, 2019

Teachers for Future Spain y la Comunidad #PorElClima colaboran sumando Recreos Residuo Cero a #6DNOW, la cadena global de acciones climáticas más grande de la

historia, que se realiza hoy 6 de diciembre coincidiendo… https://t.co/tKSxYdVseW — Colegio Mariano Vigo (@cmarianovigo) December 6, 2019

Ahora mismo exponiendo nuestras acciones y actividades en el pabellón verde de la #COP25Madrid pic.twitter.com/DN00HsS0cf — Profes por el futuro🌱 (@future_spain) December 6, 2019

Hitos

Uno de los hitos a nivel mundial es la reforestación de 30.000 árboles en el cerro Renca en Chile, lugar donde iba a llevarse a cabo la COP25 pero que debido a la convulsión social que vive se trasladó la sede a Madrid.

Esta iniciativa en la que formarán parte 10.000 personas fue impulsada por Fundación Avina y CONAF con árboles donados por la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF).

En Argentina se registraron alrededor de 3000 acciones que giran en torno a la plantación de árboles, el reciclaje de residuos, la instalación de luminarias solares y la concientización a través de diversos talleres.

Por ejemplo, Litro de Luz, un proyecto que mediante el uso de botellas plásticas recicladas y materiales locales construye luminarias para barrios carenciados, brindará un taller en el que capacitarán a vecinos para luego fabricar cuatro luminarias e instalarlas.

Lucas Herrero, director del proyecto en Argentina, destaca que por cada luminaria solar que instalan, «son 200 kg de CO2 por año menos en la atmósfera».

Otro caso es el de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático que se sumó a partir de la plantación en el transcurso del año de 15.000 árboles en municipios y pueblos de todo el país.

Fuente: La Nación