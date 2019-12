Aseguran que en Misiones no aplicarán el aumento del 40 por ciento en las carnes por considerarlo “desmedido”

Abel Motte, empresario del rubro, indicó que a su criterio y el de varios colegas, el nuevo incremento en el precio de la carne es injustificado, sobre todo porque no aumentó el dólar.

Abel Motte en Radio Libertad.

Días atrás, desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, anunciaron que se podría producir un aumento del precio de la carne cercano al 40 por ciento, debido a la baja producción y la alta demanda. Consultado sobre este punto en particular, Motte indicó que en lo que respecta a su comercio no se moverán los precios durante las Fiestas. Explicó que, para que se aplique ese aumento debería aumentar el dólar aumentar un 40%, cosa que no ocurrió.

Motte dijo en Radio Libertad que durante las Fiestas de Fin de Año sube la demanda y que por esa razón “no es correcto castigar a los clientes con subas de precios”.

“No se puede pretender hacer lo que no se hizo en todo el año en las Fiestas”, dijo respecto a los aumentos y señaló que una de las formas para equilibrar la oferta y la demanda, es bajar el precio de los cortes económicos para estimular la venta, no estancar producto, y aumentar moderadamente el valor los cortes de carnes para asados.

YV