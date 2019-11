El Rosamonte Racing buscará podios y cerrar en lo más alto en el Campeonato de Superbike en San Nicolás

El Superbike Argentino cierra su temporada 2019 en el Autódromo de San Nicolás este fin de semana en el cual el Rosamonte Racing Team dirá presentes con los pilotos Nahuel Santamaría y Esequiel Gomez, los dos en Yamaha R3 Cup. La estructura de Adrian Silveira también tendrá a Luciano Ribodino que buscará cerrar de la mejor manera a pesar de una lesión hará el esfuerzo de terminar lo más alto posible en el campeonato de Superbike.

También será parte, el chaqueño Sebastián Salom en 600 Súper Sport y Eduardo Zini en Stock Bike.

Los misioneros en la R3

Santamaría, el piloto que sin dudas se destacó en el año en la categoría más competitiva, la R3 Cup tendrá el objetivo de llevarse un podio más como en la fecha pasada en Buenos Aires. El piloto de Leandro N. Alem sumó nuevo año en esta categoría, dejará todo para quedarse entre los primeros cinco del campeonato de más de 30 protagonistas.

Antes de emprender el viaje, Nahuel anticipó: “Va a ser un gran fin de semana espero que el tiempo acompañe, mi objetivo sería estar en lo más alto de podio, tengo chances del subcampeonato así que hay que meterle ficha y dar para adelante. Quiero ir a divertirme y lo que más me gusta que es andar en moto”, comentó el piloto que sigue creciendo a nivel nacional.

El otro misionero, será Esequiel Gomez que una vez más correrá en esta categoría luego de hacer su estreno en Buenos Aires. Una nueva experiencia que tendrá el apostoleño que demostró adaptarse rápidamente a la moto luego de participar en la 250 por dos años. En la última oportunidad se pudo meter entre los primeros diez y esta será otro desafío para cerrar el año.

Gomez anticipó: “En mi debut con la Yamaha R3 me sentí muy cómodo desde el principio, si bien ya había tenido un contacto previo con la moto en entrenamientos, no es lo mismo hacerlo participando en una carrera”. “Este año queríamos pelear el campeonato de 250cc. pero salió la oportunidad de ascender de categoría y no dejé pasar el tren”.

“Para San Nicolás, estoy tranquilo sabía que estas dos últimas fechas eran solo para sumar experiencia. Pero ahora que me fue bien en Buenos Aires quiero ir a pelear las primeras posiciones y sueño, quien dice, de llevarme un podio”. “Le debo mucho a mi compañero Nahuel (Santamaría) quien junto al resto de mis compañeros, siempre me aportan toda su experiencia” afirmó.

Lucho en la Superbike

El máximo representante del Rosamonte Racing Team, en cuanto a categorías, Luciano Ribodino dirá presente en esta última fecha. Lo confirmó hace unos días, es que padece una lesión luego de una caída en Buenos Aires, pero hará el esfuerzo para representar a la estructura y su Córdoba natal para buscar el objetivo de finalizar lo más adelante posible en el campeonato de Superbike que lo posiciona en el tercer lugar.

«Estábamos en duda por la lesión de la caída en Buenos Aires, pero vamos a estar y tratar de terminar de la mejor manera el campeonato y el 2020 dar lo mejor», dijo Ribodino.

En otra de las categorías importantes, en la 600 Súper Sport, Sebastian Salom que se ubica en el sexto lugar tendrá la chance de avanzar y cosechar los máximos puntos para estar entre los «top» de los mejores de la potente categoría.

La actividad del Superbike Argentino en el autódromo de San Nicolás comenzará el sábado con las clasificaciones y el domingo con las competencias que se televisaran por TyC Sports.

