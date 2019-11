Podio de Nahuel del Rosamonte Racing Team en Buenos Aires y buena actuación de Gómez en su estreno en la R3

Los pilotos del Rosamonte Racing Team protagonizaron una nueva fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, donde Nahuel Santamaría dio la nota positiva y cerró el fin de semana con un podio en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires.

Lo más destacado fue la labor del joven de Alem terminó tercero en la categoría R3 Cup, en un final cerradísimo en el que estuvo muy cerca de la victoria, pero se le escapó en la frenada definitiva. También gran actuación y debut de Esequiel Gomez, con el undécimo lugar en el clasificador en la R3 adaptándose bien a la categoría.

Santamaría luchó de principio a fin entre los cinco primeros. Ingresó a la última vuelta en segundo lugar y cuando buscó superar el líder, en la curva que desembocaba a recta se pasó por poco en el frenaje y cayó al tercer puesto. El triunfo quedó en manos de Federico Pianelli, quien aprovechó la maniobra y saltó del tercero al primer lugar, escoltado por Maximiliano Rocha.

La R3 también tuvo a Esequiel Gómez como uno de sus animadores, quien finalizó undécimo en su debut oficial en esta categoría.

Ribodino y Salom, en la misma curva

Luciano Ribodino tuvo un domingo para el olvido en Buenos Aires. El piloto cordobés largó adelante y lideraba con autoridad los primeros metros de la final de Superbike. Sin embargo, un derrape inesperado lo tiró al suelo en la primera vuelta y dejó escapar una clara chance de victoria en la «Catedral» de las dos ruedas.

«Lucho» sufrió un duro golpe en el hombro y fue trasladado el hospital, donde fue asistido y se confirmó que se encuentra con una lesión pero en buen estado.

El triunfo en la categoría principal del motociclismo argentino quedó en manos de Marcos Solorza.

Por su parte, Sebastián Salom tuvo una lamentable caída en la 600 Supersptort y terminó octavo. El piloto chaqueño marchaba tercero, con un gran ritmo, pero promediando la competencia su moto perdió el greep en el tren delantero y fue al suelo en la curva que desembocaba en la recta principal.

Completando la jornada para los pilotos del Team Rosamonte, Lalo Zini ocupó el séptimo puesto en la Super Stock 1000 en una exigente competencia.

Declaraciones:

Nahuel Santamaría: “Muy muy contento con el resultado, trabajamos para llegar hasta acá y se nos dió, fue una muy linda carrera me divertí mucho y a seguir entrenando para llegar mejor en la próxima”

Luciano Ribodino: “Hice una buena largada, me pasé un poco en el frenaje y me cai, fue leve, pero la moto giró y dio una vuelta, me cae arriba y se me sale del lugar el hombro. Por suerte ya estoy bien, después de ir al hospital”

Cerró: “Una lástima porque venía realizando una buena carrera, la idea era buscar todo por el campeonato, pero cometí ese error”

Esequiel Gomez: “Muy contento con mi rendimiento, con tantos pilotos y tuve buen ritmo para estar entre los primeros, pero muy contento con todo por la carrera que pude realizar. Gracias al Rosamonte y Nano por la moto, a todos mis sponsors por el apoyo”

La definición del campeonato será el 1 de diciembre en el autódromo de San Nicolás.