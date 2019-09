Superbike Argentino: el Rosamonte Racing Team con grandes podios en Río Cuarto

En clasificación Ribodino fue segundo en Superbike y Gomez tercero en Junior Cup. Santamaría, Salom en el quinto lugar. “Lalo” Zini cuarto en la Stock Bike 1.000.

La sexta fecha del Campeonato de Superbike Argentino en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto tuvo a un equipo misionero del Rosamonte Racing Team que piso fuerte nuevamente en su visita a tierras cordobesas. Terminó con dos grandes podios, por parte de la categoría Junior Cup, el oriundo de Apóstoles, Esequiel Gomez volvió al podio finalizando en el tercer lugar, Santamaría terminó quinto en la siempre difícil Yamaha R3 Cup, pero la estructura que comanda Adrian Silveira finalizó el domingo en Río Cuarto con una de las estrellas de su plantel, el gran Luciano Ribodino que terminó segundo en el Superbike. De ese modo quedó a diez puntos del líder del campeonato en la categoría madre del Motoclismo argentino.

Los demás, Eduardo Zini fue cuarto en Stock Bike y Sebastián Salom quinto en 600 Súper Sport.

La próxima será el 2 y 3 de noviembre en el Autódromo de Buenos Aires.

Gomez la tuvo que remar y demostró lo suyo

En la Junior Cup, Esequiel Gomez pudo asegurarse el primer festejo para el Rosamonte Racing Team ya que llegó en el tercer lugar y cumplió con el objetivo de siempre, de estar entre los primeros puestos y finalizar en el podio. Fue un fin de semana donde por primera vez el apostoleño transitó en este escenario veloz y técnico en ciertos sectores en el que fue adaptando de a poco, en una carrera que la tuvo que remar porque debió largar en el último lugar -por una sanción que le aplicaron las autoridades- ahí Gomez desató todo su potencial de su moto y llegó al tercer lugar, un mérito no menor para el oriundo de la capital de la yerba mate.

El triunfo quedó para Facundo Mora seguido de Mateo Mayorga y tercero Gomez. El misionero fue seguido de Tomás Acevedo y Julián Nacimento.

El piloto misionero, “Ese” Gómez dijo: contento con el resultado ya que largamos último por una sanción que no me parecía justa. En la primera vuelta me ubiqué en la primera posición pude mantener pero un descuido nos dejó en la tercera posición, logramos descontar puntos y demostramos estar a la altura. Gracias a mis Sponsor, equipo, a mi papá, familia y amigos. Sponsors

Nahuel dio pelea y termino quinto

En la R3 Cup, el misionero del Rosamonte Racing Team tuvo una largaba excelente para ubicarse segundo y luchar palmo a palmo con el campeón Lancioni la primera posición. Pero la categoría no da respiro como es costumbre en cada fecha, Donatti se metió en la lucha y junto a Santamaría luchaban los tres casi “soldaditos” cada posición. En la entrada de la recta principal era el lugar preciso momento donde la moto de Nahuel era el mejor, pasaba al frente casi siempre, aunque no se podía descuidar.

Luego de la segunda parte de la competencia, eran más que buscaban la punta con muy poca diferencia con ese espectáculo único que brinda la Yamaha R3 Cup.

Llegó la última vuelta todos juntitos y por una diferencia escasa, pasó al frente Maximiliano Rocha, finalmente Bagnarelli, Rodriguez García y quinto finalizó Nahuel Santamaría del Rosamonte Racing Team en un final de carrera única que terminó con los aplausos de todos por lo que brindaron en la pista.

Santamaría al finalizar la competencia declaró: “linda carrera, estuvo muy peleada y entretenida. No se me dio, pero estuvimos cerca, me voy tranquilo porque estamos rápidos y fuertes. A seguir trabajando para lo que queda del año y terminar en lo más alto posible el campeonato de esta categoría tan difícil. Agradezco al equipo y los que nos apoyan para poder participar en el Superbike Argentino”

Ribodino quedó a diez puntos del líder del campeonato

La Superbike con “Lucho” Ribodino como abanderado de la categoría más potente del Motociclismo Argentino para el Rosamonte Racing Team largó expectante, aunque al principio Solorza se escapó. Ribodino tenía de pensar en los puntos. Tuvo recuperó el segundo ante una gran maniobra porque apareció también Santiago Frasca en la lucha. De ahí en más, el representante del equipo misionero de a poco fue agarrando su ritmo de competencia en el trazado riocuartence.

Luciano se asentó en ese segundo lugar y no lo soltó más para hasta el final en una carrera que fue de menos a más, en el cual la “Kawa” del “Rosamonte” tuvo un gran comportamiento hasta la bandera a cuadros, más la concentración pensando en los puntos por el campeonato (Marco Solorza no está en la lucha) y el manejo impecable del piloto para finalizar en ese podio con puntos importantísimos. El triunfo fue para Marco Solorza, quien volvió después de competir en Europa, segundo Luciano Ribodino del Rosamonte Racing Team que ahora sí se posiciona en la pelea plena por el título quedando a diez puntos, tercero Martin Solorza.

Sin dudas, un Ribodino conforme señaló: “no hice una buena largada, después me recuperé. Intente arrimarme al puntero, pero tenía un ritmo muy rápido Marco Solorza y era muy arriesgado tratar de conseguir la victoria, además estando segundo sabía que le descontaba a mi rival del campeonato. Conseguí algo muy importante a esta mis rivales detrás, desconté puntos y quedé a 10 del líder. Así que más que conforme por el trabajo del equipo. de Adrian Silveira, Diego Nacaratto, los mecanicos y ahora a seguir de esta manera para llegar a la última con muchas posibilidades para el campeonato”

En Stock Bike 1.000, el correntino Eduardo “Lalo” Zini tuvo una buena labor quedando muy cerca del podio con un gran cuarto lugar. La competencia fue ganada por Leonardo Villegas.

En la 600 Súper Sport, Sebastián Salom terminó en el quinto lugar en una carrera que la ganó Fausto Grantón escoltado por Facundo Ituruioz Santiago Frasca y Emanuel Aguilar en una categoría que está pasando un gran momento con cerda 20 pilotos y el piloto “Rosamonte” finalizó en el quinto lugar.

Ahora restan dos fechas más, dos circuitos (Buenos Aires y San Nicolás) que serán lugares para que el equipo comandado por Adrian Silveira busque todo en las distintas categorías para llevar bien en el alto a la tierra colorada en el Motociclismo Argentino.

La próxima será en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires el 2 de noviembre.