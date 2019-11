Aclaran que todavía no fue rehabilitado en Brasil el control migratorio del Paso Rosales

Ayer miércoles el Presidente de la Cámara de Comercio de la localidad de San Pedro, había afirmado que desde la semana pasada funcionaba nuevamente con todos los controles respectivos el Paso Rosales, cruce fronterizo entre Misiones Argentina y San Miguel Do Oeste Brasil. Sin embargo el mismo representante comercial de esa zona, reconoció hoy su equivocación en la información brindada y pidió disculpas.

Fuentes consultadas por este medio, indican que tanto Gendarmería como los inspectores migratorios argentinos están como siempre trabajando de 7 a 19 horas cada día, pero que la Policía Federal de Brasil, encargada de tramitar los ingresos y egresos de ese país para turistas, recién se apostaría nuevamente desde el 17 de diciembre.



Ayer varios vehículos con turistas argentinos llegaron hasta el paso, y allí se enteraron que no había aún del lado brasilero, chances de registrar legalmente el ingreso a ese país. Ante la situación, Oscar Proenza, presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro indicó este mediodía que sin intención, brindó información errónea sobre el estado de ese cruce.

Luego también fuentes de migraciones en la zona explicaron que al no estar presentes del lado brasilero los encargados del trámite migratorio (Policía Federal), el sitio está por ahora habilitado sólo para Tránsito Vecinal Fronterizo, que sirve para circular hasta un radio de 50 kilómetros, que sería hasta la ciudad de San Miguel Do Oeste, pero no por ejemplo para viajar más lejos.

Durante el verano pasado y hasta fines de junio el paso funcionó completamente, pero luego la fuerza brasileña se retiró del lugar, alegando que la escasa cantidad de turistas que cruzaba por allí, no ameritaba la presencia de los mismos.

GP