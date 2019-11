El ídolo de Boca se refirió a los comicios que se celebrarán el próximo 8 de diciembre. «Cada día falta menos para volver a estar en mi casa», adelantó. Y dejó una advertencia: «Vayan a votar todos para que no pasen cosas raras».

Juan Román Riquelme hizo una advertencia de cara a las elecciones de Boca que se celebrarán el próximo 8 de diciembre. “Vayan a votar todos para que no pasen cosas raras”. El ídolo, quien integrará la fórmula “Identidad Xeneize” encabezada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, fue claro a la hora de referirse al clima político en el club.

“Para nada me siento ganador. Tenemos que convencer al hincha que venga a votar, cuántos más vengan hay menos chances de que pasen cosas raras. Por eso le pedimos que vengan. Necesitamos que sean los 80 mil que están anotados, sería maravilloso, tenemos una chance muy grande de que nuestro club vuelva a ser un club de fútbol, necesitamos el apoyo del hincha más que nunca”, expresó en una entrevista con el programa No Todo Pasa por TYC Sports.

Y disparó una frase que hará mucho ruido en Boca: “Siento que la gente no me va a defraudar. Los hinchas de River quieren que en Boca gane el oficialismo”.

Sobre los cánticos a favor de su figura que se oyó en la Bombonera, en el último encuentro ante Unión, Román reconoció que “cada partido van a cantar un poquito más» y se lo atribuyó a la fuerte relación que tiene con los hinchas. “Yo los quiero mucho y ellos a mí. Siempre dije la verdad y nunca los voy a fallar ni a traicionar. Me levanto cada día más contento, falta cada día menos para volver a mi casa, volver a mi club».

En otro orden, Riquelme se refirió al rumor sobre la posible llegada de Paolo Guerrero y le abrió las puertas. “Es un jugador que nos gusta a todos. Hablé con él hace quince días y también la semana pasada. Le agradecí mucho porque me llamó personalmente para invitarme a un partido en Cuzco (Perú) para ayudar a los nenes. Con su Selección sigue demostrando que es un gran jugador de fútbol”, reconoció.

Otras frases destacables de Juan Román Riquelme:

“El culpable fue Agustín (su hijo). Terminó el partido en Madrid y me dijo: ‘Papá, ¿por qué no volvés al club?’. Ahí empecé a convencerme de volver al club y hoy estoy disfrutando muchísimo”.

“Había perdido esas sensaciones de futbolista, pero desde que anuncié lo que voy a hacer cada día estoy más contento. Me pasa lo mismo que cuando era jugador de fútbol. Siento que cada día falta menos para volver a estar en mi casa y los hinchas están contentos por eso”.

“Le pido al hincha que nos dé 8 años para ver si podemos conseguir todo lo que deseamos: armar un equipo competitivo, que los hinchas vayan contentos con los hijos a la cancha y que volvamos a ser un club de fútbol. De chiquito somos hinchas del Club Atlético Boca Juniors, no de ningún partido”.

“Para nosotros, los bosteros, ponernos la camiseta de Boca es maravilloso y un orgullo gigante. Un dirigente no puede pedirme que no me ponga la camiseta del club que amo. Son como los tatuajes (se estudia un voto cantado y posible impugnación). ¿Con 35 grados tendrán que ir con buzo o pantalón largo? Acá lo único que están haciendo es instalar cosas para que la gente el 8 no vaya a votar y tiene que pasar lo contrario. El hincha tiene que tener cada día más ganas de ir”.

“El presidente de Boca fue el que me votó en contra, quien me empujó para que yo me retire con la camiseta de Argentinos, a quien le agradezco mucho porque me hicieron vivir algo maravilloso. Ese presidente también dijo que mientras yo esté acá, Riquelme no vuelve más, como si fuese el dueño. Cuando no podés comprar algo, no te tenés que enojar. Yo para ellos no tengo ningún precio».

“Lastimaron mucho a mi familia, muchísimo, tengo orgullo y me quiero un poquito. Era obvio que si no iban todos juntos (por la unidad en la política de Boca) para dónde iba a terminar. Estaba claro”.

