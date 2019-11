Boca: Riquelme confirmó que competirá en las próximas elecciones con una fórmula opuesta a la de Daniel Angelici 

Juan Román Riquelme confirmó que va con la lista de la oposición a la actual gestión de Daniel Angelici. “Voy a ir de vicepresidente segundo. Voy a hacerme cargo del fútbol si la gente nos vota”, soltó.

Esperó el momento indicado y eligió Fox Sports, una señal en la que se siente cómodo. Se puso delante de un micrófono y lanzó la noticia que quebró el mapa político de Boca, justo en la jornada en la que cierran las listas para las elecciones del 8 de diciembre próximo. Juan Román Riquelme aceptó el reto y acompañará a Jorge Amor Ameal en los próximos comicios de la entidad de la Ribera. El eterno 10 xeneize será parte de la fórmula: ocupará el lugar de vicepresidente segundo en la lista de Jorge Ameal y Mario Pergolini. A pesar de que Riquelme había pedido la unidad de todas las listas para estas elecciones y que eso finalmente no sucedió, entendió que debía participar de la vida política de Boca.

Además, sacudió el mundo Boca con la postergación de su partido despedida, que estaba programado para el 12 de diciembre. «El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad. Es lo normal (suspenderlo). Mi partido tiene que ser algo divertido, una fiesta. Y no me parece que esté bien que se haga cuando se hagan elecciones. Tengo que pensar en mi club, es lo más importante. Gane quien gane, ojalá que me den permiso para poder hacer el amistoso en junio, cuando se juega la Copa América, que no hay fecha y no se molestaría a nadie. Que juegue Messi y con mi hijo. Tenía ilusión, ya estaba todo armado, pero primero pienso en mi club», explicó.

Momentos antes de conocerse la noticia Riquelme blanqueó que su partido despedida no se hará el 12 de diciembre como estaba estipulado. “El partido tiene que ser una fiesta y no me parece hacerlo cuando hay elecciones”, soltó.

Juan Román Riquelme contó que el partido despedida, que estaba pensado para el 12 de diciembre en la Bombonera, tendrá que esperar. Según declaró el 10 en Fox Sports, la decisión tiene que ver con la cercanía que tiene con las elecciones, que se llevarán a cabo el primer fin de semana de diciembre. «El tema del partido va a tener que esperar. Esa es la verdad», explicó.

«Primero creo que es lo normal. Mi partido tiene que ser algo divertido, una fiesta y no me parece que esté bien que se haga cuando hay unas elecciones. Lo más importante es el club. Al que le toque ganar las elecciones, ojalá que me den permiso si se podrá en junio, antes de la Copa América, me parece que no hay nada y es un buen momento para que la gente la pase bien. Tenía ilusión de hacerla ahora, estaba todo preparado pero va a tener que esperar», siguió, para luego confirmar que irá en la lista de Ameal y Pergolini.

«Tiene que ser una fiesta, no tiene que haber nada. No tiene que molestar a nadie. Repito, lo más importante es mi club. Al que le toque ganar, que maneje a nuestro club de la mejor manera. Y al que le toque ganar me de permiso en junio, ahí sería un buen momento. Voy a insistir a ver si Messi puede jugar un ratito con mi hijo en la Bombonera», agregó Riquelme. Su idea es clara: «No quiero que mi partido esté metido en medio de unas elecciones». Una jugada con política de fondo también.

Sobre el tema de su partido, completó: «Es normal, tengo que hacer las cosas para disfrutar. Que los muchachos que vengan lo hagan para disfrutar. Se habían sacado pasajes para todos y se está enterando. Ojalá en junio se pueda. Me he comunicado con cada compañero y todos agradecidos de poder volver a la Bombonera. Espero que en junio se pueda hacer sin molestar a nadie como corresponde».

FUENTE: Olé – Fox Sport

