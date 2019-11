Se calienta la interna en Boca: ¿De un burro qué podés esperar?, la frase con la que Mario Pergolini contestó las críticas de Maradona

¿De un burro qué podés esperar?, disparó el conductor radial sobre los dichos del Diez, que había acusado a Román de “venderse al mejor postor”. El ídolo xeneize recordó sus diferencias históricas con el presidente, quien lo había acusado de ser candidato por dinero.

La disputa electoral en Boca va tomando temperatura a medida que se acerca la fecha de los comicios, que se llevarán a cabo el 8 de diciembre. Luego de que Diego Armando Maradona acusara a Juan Román Riquelme​ de “venderse al mejor postor” por haberse sumado a la lista que encabezará Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini​, aspirante a vicepresidente de ese espacio, cargó fuerte contra el mejor futbolista de todos los tiempos, de quien dijo que estaba trabajando en sintonía con el oficialismo del club.

“¿De un burro qué podés esperar?”, disparó el conductor radial al ser consultado por los dichos del Diez durante una entrevista en el programa Digamos todo (CNN Radio). “Un tipo que ha hecho muchas cosas levanta el dedo como si fuese Jesucristo. Él siempre tiene la frase que indica el norte. Y todos vimos que muchas veces indicó para el norte y había que ir para el sur. Debería tener un poco más de códigos, ya que tanto le gustan”, añadió.

“Tendría que entender que (Riquelme) es un ídolo del club, en lugar de jugar para el circuito interno de (Daniel) Angelici​, su representante, (Christian) Bragarnik y otros que andan dando vueltas”, sostuvo Pergolini.

El candidato a vice del Frente para Recuperar la Identidad Xeneize también salió al cruce de las acusaciones de Angelici, quien había sugerido que Riquelme cobraba por integrar la lista que lleva como cabeza a Ameal. “Es ridículo y bastante bajo de su parte decir: ‘Todos sabemos que pidió (dinero), no lo podemos decir’. Se comporta de una manera bastante parecida a casi toda su gestión. Parece que, para él, todo es dinero”, afirmó.

“Los otros le habían ofrecido que fuera manager, que es un cargo rentado. Nosotros nunca hablamos de plata con él. Le ofrecimos que fuera dirigente para que aprendiera, viera cómo es el día a día de un club y que, en todo caso, en cuatro años se presentara (como candidato a presidente). Él entendió que ser dirigente lo corría de cualquier tarea rentada”, agregó.

Pergolini no fue el único que respondió a las críticas y acusaciones del oficialismo. El viernes a la noche, Riquelme también había recogido el guante tras la flamígera conferencia de prensa de Angelici y había cruzado al mandamás xeneize.

«Cuando yo jugaba en Boca, ¿quién fue el que votó en mi contra? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retirara en Argentinos. A mí me lastimaron, pero a mi familia más», sostuvo el crack para remarcar sus desencuentros históricos con Angelici.

“Cuando ascendí con Argentinos (en 2014), hubo alguien que dijo: ‘Mientras yo sea presidente de Boca, Riquelme no vuelve más’. ¿Quién lo dijo? Yo tengo orgullo, me lastimaron y a mi familia más. En la vida todo no se puede comprar”, subió la apuesta Román.

Riquelme también le respondió a Maradona: «No tengo redes sociales, pero mi hermano me cuenta. Yo fui un afortunado porque tuve la suerte de jugar a la pelota con él y con (Lionel) Messi. Son dos jugadores maravillosos. Eso como futbolista. Fuera del fútbol, no me interesa nada de lo que dice y lo que hace».

FUENTE: Clarín GS