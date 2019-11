Crisis alimentaria: “No es un problema de falta de comida, sino de mala alimentación”

Fue la declaración de la secretaria de Agricultura Familiar de la provincia, Marta Ferreira, en el marco del Día de la Soberanía Alimentaria.

Marta Ferreira. Radio República

“La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos de decidir su política agropecuaria y alimentaria considerando el acceso a la tierra, al agua y a las semillas nativas para poder producir”, explicó Marta Ferreira, secretaria de Agricultura Familiar de Misiones.

“Creo que lo que nos falta es generar mayor conciencia, pero hemos avanzado bastante. En este escenario se hace necesario reflexionar no sólo sobre la soberanía alimentaria, sino también simultáneamente sobre la nutrición”, indicó Ferreira.

Teniendo en cuenta el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional que surge en el marco de la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, sostuvo: “Coincidimos en que no es un problema de comida, sino de mala alimentación. Las verduras no siempre están presentes en los hogares, las frutas tampoco. Hay una mayor ingesta de hidratos de carbono y aguas gasificadas. Tampoco existe la cultura del desayuno, la mayoría de los niños, jóvenes y adultos no desayunan y son prácticas que lamentablemente se han descuidado y por eso se habla tanto de modificar los hábitos alimentarios”.

En este marco, la Secretaría de Agricultura Familiar se reunió con intendentes de distintas localidades para debatir y generar aportes respecto de los problemas nutricionales y las políticas de soberanía alimentaria de cara a la gestión del nuevo gobierno, tanto provincial como nacional.

Cabe destacar que desde el organismo realizan entrega de tickets a familias para retirar productos de las Ferias Francas.

AVD