La próxima semana se esperan días cálidos y libres de tormentas

El titular de la OPAD, Fabio Cabello señaló que a nivel térmico, la provincia ya se encuentra en niveles de la temporada de verano. Anunció un buen tiempo para la próxima semana y recomendó a la población tomar cuidados en materia de protección solar y enfermedades vectoriales.

Fabio Cabello. Radio Libertad

Fabio Cabello, titular de la Oficina de Prevención de Desastres Naturales, informó que la próxima semana se espera un buen tiempo en la provincia, luego de los días de lluvia. “Estamos con el festival del litoral y desde que tengo memoria, siempre hay un día que se suspende por mal tiempo, pero este año después de muchísimos años nos toca un festival con un buen tiempo”.

Al haber caído 180 milímetros de agua en este mes, por encima de la media, se estima que la próxima semana se contará un buen tiempo y clima agradable.

Recordó que el miércoles pasado llovió bastante en el norte argentino. “El mal tiempo empezó el miércoles en la mañana hasta el jueves en la mañana”. Señaló que debido al intenso calor, la atmósfera se inestabiliza mucho más en primavera y verano y que las tormentas son más fuertes y virulentas y suelen tener esas características.

No obstante, explicó que las lluvias también son beneficiosas y que “lo peor que nos puede pasar en Misiones es que no llueva (…) Acá se vive de la lluvia, las plantaciones viven de esta y si no llueve es el peor panorama. Aunque siempre los extremos son malos”.

Si bien, la llegada del verano está prevista para diciembre, el experto sostuvo que “desde el punto de vista térmico y no astronómico, ya estamos en verano” y que “hemos pasado a tener veranos de tres meses a veranos de seis meses, prácticamente han desaparecido y los inviernos son más cortos y benignos”.

Precisó que al contar los días de frío intenso de menos de 0º en este año, solo en Posadas han sido apenas de diez días y esos días han servido para que los promedios de junio y julio estén en los niveles normales. “Cada vez más se nota que los días de frío disminuyen. Hemos tenido muchos días en junio y julio con temperaturas de hasta 30º y eso no es normal”.

Recomendaciones

Frente a este calor recomendó usar bloqueador solar, hidratarse bien, mantener la limpieza de los espacios y usar repelente porque estos niveles de calor son ideales para la proliferación de vectores, “La hidratación con agua es primordial y si no tomamos agua nos deshidratamos ponemos en riesgo el buen funcionamiento de nuestro organismo y optamos por gaseosas o bebidas azucaradas y eso no es bueno y si a eso le sumamos la exposición al sol porque estamos trabajando, tengamos en cuenta que provoca un año de manera acumulativa.”. Recomendó que se evite exponer de las 11 a las 15 horas aproximadamente y usar un bloqueador solar.