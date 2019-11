Alumno del Janssen presentó novedoso sistema para automatizar huertos que no necesiten tierra

En el marco del Día de la Educación Técnica se realizó la expo técnica donde los encargados de cada taller en colaboración con los chicos y chicas de la institución representan en vivo las actividades desarrolladas en los distintos espacios, entre ellos destacó, Ignacio Pozzobon, estudiante del 6º C de Electrónica, quién desarrolló un sistema de huerto hidropónico con un bombeo de agua programable.

La hidroponía es el cultivo de plantas y hortalizas en agua sin necesidad de tierra, una opción importante para todos aquellos que quieren tener un huerto en casa o en el departamento, además de ser una práctica amigable con el medio ambiente. Ignacio Pozzobon, estudiante del 6º C de Electrónica del Instituto Janssen desarrolló junto a su maestro Guillermo Noguera, una gran propuesta para facilitar a más de una persona, el tener un sistema de hidroponía en casa.

La presentación de su proyecto se dio en el marco del Día de la Educación Técnica, donde la institución realiza la expo Janssen. Los encargados de cada taller en colaboración con los chicos y chicas representan en vivo las actividades en los distintos talleres, donde el público que acompañó al evento pudo observar el crecimiento académico que han tenido los jóvenes.

En ese sentido, el docente Guillermo Noguera , señaló que en el espacio de Prácticas Profesionales de la carrera de Técnico en Electrónica, desarrollan distintas modalidades de prácticas y el objetivo es que los alumnos vayan resolviendo la problemática que le plantean los docentes con información propia, con investigación y más. Además, de ir desarrollando un marco teórico para la posible solución a la problemática que se le plantea. Precisó que un aspecto es el desarrollo de un prototipo para demostrar la factibilidad de la solución planteada.

Pozzobon vio una oportunidad en la hidroponía. “Mi proyecto se trata de un huerto hidropónico y la hidroponía tiene la particularidad de que no requiere de tierra para cultivar”.

Problemática

El docente sostuvo que inicialmente se planteaba la automatización de una pequeña huerta en la parte trasera de su casa, pero cuando comentó que quería trabajar bajo un cultivo en tierra, fue cuando le plantearon ver opciones para que el sustrato sea otro y no la tierra. “Le pedimos que replique o que mejore una propuesta para la automatización del cultivo hidropónico, que era lo más adecuado para el contexto donde quería trabajar y el material que se le proporcionó como referencia se basa en un artículo del ingeniero Marinelli, de un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas sobre el control y automatización de cultivos hidropónicos en invernaderos de Misiones”.

El docente destacó el acceso que tienen los alumnos a los papers e investigaciones universitarias y es parte del trabajo en el contexto de prácticas profesionales.

Pozzobon señaló que este sistema se convierte en una alternativa eficaz para todas aquellas personas que viven en zonas urbanas. “Por lo general la gente que vive en zonas urbanas opta por este estilo que no necesita tierra, porque esta no solo ensucia, sino que genera mucho espacio, sin embargo, también tiene nutrientes y protege la semilla, entonces para compensar los nutrientes usamos este sistema”. Explicó que, cuando se restringe a la planta de la tierra, cuya función es nutrir a la semilla y protegerla del sol, debemos compensar esas carencias. La propuesta de Ignacio idea una solución, requiere que los nutrientes sean incorporados a la planta a través del agua y con un sistema de goteo cerrado. “Todos los nutrientes se ponen directamente en el agua y aquellos que no se consumen en la primera ronda del regado, se pueden hacer en la segunda”.

Por su parte, Noguera explicó que la propuesta del alumno es el control básico y la automatización que él desarrollo en base a una placa arduino, donde se maneja a través de un programa que administra tanto la circulación del agua y la regulación del caudal, así como la medición y censado de otras variables, se basa en una investigación previa de la UNaM. “Ignacio traduce eso del ámbito científico y busca de alguna manera trabajar en el aspecto de la implementación tecnológica al nivel secundario de una técnica”.

En relación a la compensación de la protección solar que brinda la tierra, el estudiante del Janssen recomendó usar fibra de coco. “Lo que hace el hilo de coco es proteger la planta y deja expuesta a la raíz y al colocar el pote con la semilla, la raíz queda expuesta al sistema de goteo y eso evita que se sobrecaliente y dañe”. Indicó que, lo positivo de este sistema de regado es que al tener humedad, al mojar la raíz y al no recibir el daño directo del sol se puede regar en la mañana, que «por lo general nunca se riega a esa hora porque la luz del sol calienta el agua y matas a la planta».

Para facilitar el riego, el estudiante logró un sistema que permite generar una válvula que se apague y se encienda las veces que sea necesario, sin dañarse. “Me ayuda bastante a controlar el sistema (…) Si quiero puedo hacerlo por goteo o por ráfaga, el beneficio es que el tiempo de espera para el próximo chorro es de un segundo”.

El docente destacó que este tipo de iniciativas les exige el desarrollo de diferentes habilidades y “Más allá del producto lo importante es el proceso y así como Ignacio otros compañeros han ido desarrollando determinados tipos de proyectos intra institucionales y once de ellos fuera de la institución en la modalidad de pasantía no rentada”. Explicó.

Afirmó que es importante es destacar el trabajo de los jóvenes y a la vez dimensionar que resulta un proceso formativo, dado que la solución final de ciertas problemáticas requiere mucho más tiempo y recursos, no siempre disponibles. “La creatividad y el interés en nuestros adolescentes del ámbito urbano, es un desafío en sí. Dado que en la ciudad «pareciera ser que todo está resuelto».

El Día de la Educación Técnica es una fecha muy especial. Se celebra cada 15 de noviembre de 1959, cuando fue creado el CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica), órgano rector por entonces de las escuelas técnicas del país.

